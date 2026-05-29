Historia de los cónclaves: cómo se elige al Papa, el origen del encierro y los más históricos

La Iglesia católica lleva organizando elecciones pontificias desde hace siglos, aunque no siempre de la forma ordenada y ceremonial que hoy vemos en televisión. Hubo votaciones interminables, presiones políticas, divisiones internas y hasta ciudades enteras desesperadas esperando que los cardenales tomaran una decisión de una vez. De hecho, el sistema actual existe precisamente porque durante la Edad Media algunos procesos se volvieron completamente caóticos.

Con el tiempo, el cónclave terminó convirtiéndose en una mezcla muy peculiar de tradición religiosa, estrategia política, liturgia solemne y aislamiento absoluto. Y aunque el Vaticano proyecta una imagen de continuidad casi eterna, las reglas para elegir Papa han cambiado muchísimo a lo largo de los siglos.

Qué es un cónclave y por qué existe

Hoy pensamos en el cónclave como algo muy ritualizado: humo blanco, cardenales entrando en la Capilla Sixtina y miles de periodistas mirando una chimenea. Pero el origen real del sistema fue mucho más práctico.

La Iglesia necesitaba evitar bloqueos eternos. Porque durante siglos las elecciones papales podían durar muchísimo tiempo. Había luchas entre familias poderosas, reinos europeos intentando influir y cardenales divididos en facciones irreconciliables.

Y aquello se volvió insostenible.

El origen del encierro de los cardenales en el siglo XIII

La idea de aislar físicamente a los cardenales empezó a consolidarse en el siglo XIII, aunque antes ya existían intentos de acelerar elecciones problemáticas. La lógica era sencilla: si los encerraban sin contacto constante con el exterior, habría menos presiones políticas y tomarían decisiones más rápido.

O al menos eso esperaba la Iglesia. El problema es que algunos cardenales seguían tardando muchísimo en ponerse de acuerdo incluso encerrados.

El cónclave de Viterbo de 1268: el más largo de la historia

El cónclave tras el fallecimiento del Papa Clemente IV, en el año 1268, tardó tres años en resolverse. La población local terminó perdiendo completamente la paciencia. Según las crónicas históricas, llegaron incluso a encerrar físicamente a los cardenales, reducirles la comida y quitar parte del techo del edificio para presionarlos.

Finalmente, en 1271, eligieron a Gregorio X.

Por qué Gregorio X estableció el encierro oficial en 1274

Gregorio X entendió perfectamente que no podían repetirse elecciones tan eternas. En el Concilio de Lyon de 1274 estableció oficialmente normas mucho más estrictas para los futuros cónclaves. Los cardenales debían permanecer aislados, con limitaciones de contacto exterior y condiciones progresivamente más duras si la elección se prolongaba demasiado.

La idea era forzar acuerdos rápidos. Aquellas normas fueron modificándose con el tiempo, claro, pero el concepto fundamental sigue intacto en 2026: aislamiento y secreto absoluto hasta elegir nuevo Papa.

Cómo funciona un cónclave hoy: el proceso paso a paso

Aunque mantiene rituales medievales, el cónclave moderno está muchísimo más organizado que en siglos pasados. Todo comienza tras la muerte o renuncia del Papa.

Entonces se inicia un periodo llamado sede vacante, durante el cual la Iglesia queda temporalmente sin pontífice hasta la elección del siguiente.

Quiénes pueden votar: los cardenales menores de 80 años

No todos los cardenales participan en la votación. Desde las reformas impulsadas por Pablo VI, solo pueden votar los menores de 80 años en el momento de comenzar el cónclave. El límite máximo habitual ronda los 120 electores, aunque a veces puede variar ligeramente.

Eso significa que algunos cardenales muy influyentes quedan fuera simplemente por edad.

La Capilla Sixtina: por qué se celebra el cónclave bajo los frescos de Miguel Ángel

La Capilla Sixtina no se eligió únicamente por estética, aunque evidentemente impresiona muchísimo. Se convirtió en sede estable de los cónclaves porque permitía mejor aislamiento y control dentro del Vaticano. Con el tiempo terminó adquiriendo también un peso simbólico enorme.

Durante el cónclave, además, toda la capilla queda completamente sellada. Se realizan controles tecnológicos exhaustivos para impedir filtraciones o comunicaciones externas.

Nada de móviles, nada de internet. Nada de contacto con el mundo exterior.

Las votaciones: cuántas hay al día y cuántos votos se necesitan

El sistema de votación sigue siendo bastante tradicional. Suelen hacerse dos votaciones por la mañana y otras dos por la tarde. Hay una urna especial en la que los cardenales depositan sus papeletas, tras haber escrito el nombre del candidato que han elegido.

Para ser elegido Papa se necesita una mayoría cualificada de dos tercios. Eso obliga casi siempre a negociar consensos amplios dentro del colegio cardenalicio.

El humo negro y el humo blanco: qué significan

Aquí aparece probablemente el símbolo más famoso del cónclave.

Después de cada ronda de votaciones, las papeletas se queman. Si no hay acuerdo, el humo que sale por la chimenea de la Capilla Sixtina es negro. Si ya hay nuevo Papa, el humo es blanco.

Hoy el sistema utiliza productos químicos específicos para asegurar que el color se vea claramente. En siglos pasados hubo bastantes confusiones visuales.

Y sí, todavía ocurre que miles de personas miren fijamente una chimenea esperando humo.

El Habemus Papam: cómo se anuncia al nuevo Papa

Cuando un cardenal acepta ser elegido Papa, el proceso entra en su momento más esperado. Primero debe responder oficialmente si acepta el cargo y qué nombre pontificio utilizará.

Después se viste con las tradicionales sotanas blancas preparadas previamente en varias tallas. Nunca saben exactamente quién saldrá elegido.

Y finalmente llega el anuncio desde el balcón central de San Pedro. Habemus Papam. La plaza suele estallar en aplausos en cuanto aparece el nuevo pontífice.

El cónclave de 2025: la elección de León XIV

Tras la muerte de Francisco en 2025, el Vaticano volvió a encerrarse bajo la Capilla Sixtina.

El cónclave terminó eligiendo a León XIV, primer Papa estadounidense de la historia.

Su elección generó enorme atención internacional precisamente por ese detalle geopolítico que durante décadas parecía improbable.