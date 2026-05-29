Historia del papamóvil: cuándo nació, por qué se blindó y todos los modelos que han usado los papas

Antes hubo carruajes, plataformas móviles, tronos transportados a hombros y coches adaptados casi de manera improvisada. El papamóvil, tal y como lo conocemos ahora, nació realmente en el siglo XX y cambió muchísimo después del atentado contra Juan Pablo II en 1981.

Ahí se transformó para siempre.

Porque el vehículo papal no es simplemente un coche oficial. Es una mezcla bastante peculiar de símbolo religioso, plataforma de visibilidad pública y cápsula de seguridad de altísimo nivel. Y aunque algunos modelos resultaron muy llamativos, otros reflejaron perfectamente la personalidad de cada Papa.

Basta comparar los vehículos austeros de Francisco con los enormes Mercedes blindados de décadas anteriores.

Qué es el papamóvil y por qué existe

El objetivo principal del papamóvil siempre ha sido el mismo: permitir que el Papa pueda ser visto por grandes multitudes durante actos públicos sin quedar completamente aislado.

Parece simple, pero resolver eso no es tan fácil. El pontífice necesita cercanía visual con la gente y al mismo tiempo un nivel enorme de protección. Ahí aparece el diseño característico de estos vehículos elevados y adaptados.

Aunque antes del papamóvil existía otro sistema mucho más antiguo.

La silla gestatoria: el transporte papal antes del papamóvil

Durante siglos, los papas se desplazaban ceremoniosamente sobre la llamada silla gestatoria. Básicamente era un trono portátil elevado que varios asistentes transportaban a hombros.

Visualmente era impresionante. Y bastante teatral.

Permitía que el Papa sobresaliera entre la multitud y pudiera ser visto durante ceremonias religiosas o procesiones. Además transmitía claramente poder y solemnidad.

Juan Pablo I: el último Papa en usar la silla gestatoria

El último pontífice que utilizó oficialmente la silla gestatoria fue Juan Pablo I en 1978.

Su pontificado duró apenas 33 días, así que apenas hubo tiempo para cambios profundos. Después llegó Juan Pablo II y decidió abandonar definitivamente aquel sistema más ceremonial y monárquico.

El primer papamóvil de la historia

No existe un único momento exacto donde alguien dijera oficialmente “aquí nace el papamóvil”. Fue más bien una evolución progresiva.

Los primeros vehículos papales eran simplemente coches adaptados para facilitar la visibilidad del pontífice.

El Mercedes Nürburg 460 de Pío XI en los jardines del Vaticano

Uno de los antecedentes más conocidos fue el Mercedes-Benz Nürburg 460 utilizado por Pío XI en los años treinta.

Era un automóvil enorme para la época y permitía desplazamientos relativamente cómodos dentro del Vaticano y ceremonias oficiales. Y Mercedes-Benz comenzaba también una relación histórica con el Vaticano que continúa hasta hoy.

El Toyota Land Cruiser del Jubileo de 1976

En los años setenta aparecieron modelos más cercanos al concepto moderno.

Durante el Jubileo de 1976 se utilizó un Toyota Land Cruiser adaptado para permitir mejor visibilidad del pontífice entre grandes concentraciones de personas.

El primer papamóvil moderno en Irlanda para Juan Pablo II en 1979

Este vehículo ya estaba especialmente diseñado para su ocupante, para su visibilidad y seguridad. La imagen ya se parecía muchísimo a lo que hoy identificamos inmediatamente como un papamóvil.

Y Juan Pablo II cambió completamente la lógica de estos vehículos. Porque viajaba muchísimo.

El atentado de 1981 y el blindaje del papamóvil

En mayo de 1981, Juan Pablo II sufrió un atentado que sacudió al mundo entero. Mehmet Ali Ağca le disparó varias veces desde muy cerca.

El Fiat Campagnola en el que fue disparado Juan Pablo II

El vehículo utilizado aquel día era un Fiat Campagnola bastante abierto, pensado precisamente para mantener proximidad con la gente. Después del atentado quedó claro que ese modelo de exposición pública suponía un riesgo enorme.

A partir de entonces el Vaticano reforzó radicalmente todas las medidas de protección.

El Mercedes-Benz 230G con cúpula de cristal antibalas

La respuesta más visible llegó poco después con el Mercedes-Benz 230G especialmente modificado.

Ese modelo incorporó la famosa cabina transparente blindada que terminó convirtiéndose casi en símbolo universal del papamóvil.

Cristales antibalas, estructura reforzada y sistemas de seguridad avanzados para la época. El diseño permitía que el Papa siguiera siendo visible mientras quedaba protegido frente a ataques.

Aunque visualmente también transmitía algo nuevo: distancia.

Cómo cambió el diseño del papamóvil tras el atentado

Después de 1981, todos los papamóviles empezaron a diseñarse priorizando la seguridad. Las plataformas abiertas desaparecieron en muchos viajes internacionales y se añadieron blindajes cada vez más sofisticados.

Los papamóviles más famosos de la historia

Cada pontífice terminó teniendo modelos muy asociados a su imagen pública.

Los modelos de Juan Pablo II: Mercedes, Land Rover y Toyota

Juan Pablo II utilizó muchísimos vehículos distintos durante su larguísimo pontificado y sus viajes internacionales constantes. Mercedes-Benz fue claramente la marca más presente, aunque también utilizó modelos Land Rover y Toyota adaptados según el país visitado.

Benedicto XVI y sus papamóviles

Benedicto XVI mantuvo bastante la línea de seguridad heredada. Sus papamóviles seguían siendo vehículos muy blindados, especialmente durante grandes actos públicos. Mercedes continuó dominando claramente como proveedor principal.

Francisco y su apuesta por la austeridad: del Peugeot al Hyundai

Con Francisco llegó otro cambio visual importante.

El Papa argentino prefería vehículos mucho más sencillos y abiertos siempre que las condiciones de seguridad lo permitían. Utilizó modelos Peugeot, Hyundai, Kia e incluso pequeños Fiat bastante modestos comparados con papamóviles anteriores.

Qué papamóvil usa el Papa León XIV en 2026

Con León XIV el Vaticano mantiene parte de la línea tecnológica actual, aunque combinando seguridad avanzada y cierta apertura visual.

El modelo para la visita a España

Durante sus desplazamientos internacionales en 2026, incluido el viaje a España, León XIV utiliza una versión modernizada basada en plataforma Mercedes-Benz eléctrica adaptada específicamente para el Vaticano.

Las medidas de seguridad del papamóvil actual

Los papamóviles modernos incorporan muchísimo más de lo que se ve desde fuera. Blindaje antibalas, neumáticos especiales, sistemas de comunicación encriptados y protección frente a amenazas químicas o explosivas forman parte del equipamiento habitual.

Datos curiosos sobre el papamóvil

La historia de estos vehículos está llena de detalles bastante curiosos.

La marca que más papamóviles ha fabricado: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz domina claramente la historia del papamóvil.

La relación entre la marca alemana y el Vaticano viene desde los años treinta y continúa siendo muy fuerte en 2026.

Las iniciales SCV1 y su significado

Muchos papamóviles llevan matrículas especiales con las letras SCV.

Significan Status Civitatis Vaticanae, es decir, Estado de la Ciudad del Vaticano.

El número 1 suele reservarse precisamente para el vehículo oficial del Papa.

Cuánto cuesta un papamóvil

Aquí no existe una cifra pública exacta porque muchos modelos son vehículos únicos desarrollados específicamente para el Vaticano.

Pero entre blindaje, modificaciones especiales y tecnología de seguridad, algunos papamóviles modernos pueden superar fácilmente varios cientos de miles de euros.