Qué es un Papa: funciones, cómo se elige y cuántos ha habido en la historia

Hay instituciones que parecen inseparables de la historia. El papado es una de ellas. Cuando uno piensa que la figura del Papa ya existía mucho antes de que aparecieran la mayoría de los estados actuales, resulta más fácil entender por qué sigue despertando tanta curiosidad.

Incluso personas que no son creyentes suelen saber quién ocupa el cargo. Cada elección papal se convierte en noticia mundial. Aunque es evidente que asociamos al Papa a la religión, trasciende a otros ámbitos como la cultura, política de carácter internacional, sociedad mundial, etc.

Qué es el Papa y cuál es su función en la Iglesia católica

En principio la cuestión es básica: el Papa es el obispo de Roma y la referencia de la Iglesia católica.

En la religión católica, el Papa es el sucesor de San Pedro, nombrado directamente por Jesús para la continuidad de su mensaje. Lo interesante es que el cargo combina varias dimensiones al mismo tiempo. El Papa es una figura espiritual, un dirigente institucional y también un jefe de Estado en el Vaticano.

Su función religiosa es probablemente la más conocida. Actúa como referente doctrinal para la Iglesia católica, promulga documentos importantes, dirige celebraciones litúrgicas y orienta el rumbo general de la institución.

No obstante, conviene evitar una imagen simplificada. El Papa no supervisa personalmente cada aspecto de esa estructura gigantesca que es la Iglesia. Su papel se parece más al de servir de referencia.

También interviene en el nombramiento de obispos, aprueba determinados procesos de canonización y puede convocar reuniones de gran importancia para la vida eclesial, como sínodos o consistorios.

El Papa es igualmente jefe del Estado de la Ciudad del Vaticano, el País más pequeño en todo el mundo, pero con importante papel internacional.

Cómo se elige al Papa: el proceso del cónclave

Para la elección del nuevo Papa no hay campañas electorales, no existen candidatos oficiales. Tampoco se organizan debates públicos. Y aun así, durante unos días, millones de personas siguen cada movimiento procedente del Vaticano.

El proceso recibe el nombre de cónclave. La palabra tiene una historia curiosa. Procede del latín cum clave, que puede traducirse como «bajo llave». El término refleja bastante bien la esencia del procedimiento: los cardenales permanecen reunidos y aislados hasta alcanzar una decisión. No todos los cardenales están presentes, solo los que tengan más de 80 años. Se reúnen en la Capilla Sixtina, con juramento de secreto.

Las rondas electorales se suceden hasta que un candidato obtiene una mayoría de dos tercios. Puede ocurrir rápidamente o requerir varios días.

Uno de los momentos más conocidos llega después de cada votación. Las papeletas utilizadas son quemadas. Si no existe acuerdo, la chimenea instalada sobre la Capilla Sixtina emite humo negro. Cuando finalmente se ha elegido un nuevo Papa, aparece la famosa fumata blanca.

Una vez elegido, el candidato debe aceptar formalmente el cargo. Después escoge el nombre con el que será conocido durante su pontificado. Esa elección suele despertar bastante interés porque a menudo ofrece pistas sobre las referencias históricas o espirituales que inspiran al nuevo Papa.

Minutos más tarde se produce el anuncio oficial.

Cuántos papas ha habido en la historia de la Iglesia

Responder a esta pregunta parece sencillo hasta que uno se adentra en la historia. La cifra reconocida oficialmente por la Iglesia católica sitúa a León XIV como el Papa número 267.

Sin embargo, detrás de ese número se esconden casi dos mil años de acontecimientos, conflictos, reformas y transformaciones.

El primero de la lista es San Pedro. En determinados periodos surgieron disputas sobre quién debía ocupar el cargo. Algunas de ellas desembocaron en situaciones especialmente complejas.

El caso más conocido es el Cisma de Occidente, entre los siglos XIV y XV. Durante ese tiempo coexistieron varios aspirantes al papado respaldados por distintos sectores políticos y religiosos.

Durante estos veinte siglos ha habido pontificados extraordinariamente breves y otros muy extensos. Algunos papas apenas gobernaron unas semanas. Otros permanecieron décadas en el cargo.

La influencia de cada Papa varía enormemente. Hay pontífices que marcaron cambios doctrinales importantes. Otros quedaron asociados a reformas institucionales, acontecimientos políticos o transformaciones culturales.

Quién es el Papa León XIV: el actual pontífice

Desde el 8 de mayo de 2025, el líder de la Iglesia católica es León XIV. Su nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost y nació en Chicago, Estados Unidos.

La elección tuvo una repercusión considerable por varios motivos. El más evidente es que se convirtió en el primer Papa nacido en territorio estadounidense. Igualmente es el primer Santo Padre que pertenece a la Orden de San Agustín.

Durante años trabajó en Perú como misionero. Más adelante fue obispo de Chiclayo, una etapa que contribuyó a consolidar su conocimiento de la realidad latinoamericana.

Ese aspecto no es menor. América Latina concentra una parte muy importante de la población católica mundial y la experiencia adquirida allí suele considerarse especialmente valiosa para comprender algunos de los desafíos contemporáneos de la Iglesia.

Posteriormente desarrolló responsabilidades dentro de la Curia romana.

Cada nuevo pontificado abre una etapa distinta. Y aunque el mundo ha cambiado enormemente desde los tiempos de san Pedro, la figura del Papa continúa ocupando un lugar singular en el panorama internacional.