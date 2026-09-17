San Vicente de Paúl y la enseñanza sobre la caridad que interpela: «No basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama»

La devoción suele encerrarse con facilidad en los templos. Es un refugio cómodo, un espacio donde el silencio y la penumbra permiten a uno meditar con la conciencia tranquila, arrodillado ante lo invisible. Pero la fe cristiana, cuando rasca la superficie del sentimentalismo devoto, muestra una exigencia incómoda que desborda las sacristías.

Ahí resuena con una crudeza desconcertante una de las intuiciones más afiladas de San Vicente de Paúl: «No basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama».

Una espiritualidad activa

La frase desmonta de un plumazo la comodidad de una espiritualidad intimista y de saldo. No se conforma con el fervor de puertas para adentro ni con el consuelo de las plegarias susurradas en la soledad del banco de una iglesia. Coloca el listón en un terreno mucho más áspero y directo, obligando a mirar hacia afuera.

Durante demasiado tiempo se ha intentado disociar la verticalidad del vínculo con lo sagrado de la horizontalidad del trato con los semejantes. Vicente de Paúl entendió, con una lucidez impropia de los despachos eclesiásticos de su época, que esa escisión es una trampa.

Para este sacerdote francés del siglo XVII, que cambió los salones de la aristocracia por el barro de las calles y los hospitales de París, el termómetro de la relación con Dios no era la intensidad de los arrebatos místicos, sino el estado de las manos que curaban llagas y de los platos que repartían pan.

La acción ante el dolor ajeno

Si el prójimo sufre el hambre, la marginación o la intemperie, proclamar un amor abstracto al Creador se convierte en un ejercicio estéril, casi en una coartada hipócrita. La fe deja de ser auténtica cuando se encierra en una burbuja de incienso y se desentiende del dolor que habita en la esquina de enfrente.

Hay en esta perspectiva un realismo demoledor. Amar al prójimo no se reduce a una vaga benevolencia humanitaria o a desearle el bien desde la distancia segura del sofá. Exige implicación, rozarse con la miseria y mancharse las manos de polvo y sudor.

Trayectoria de Vicente de Paúl

Vicente de Paúl no teorizaba sobre la pobreza; la caminaba. Fundó cofradías, organizó redes de asistencia y movilizó a damas de la nobleza y a campesinas sencillas, las Hijas de la Caridad, para tejer una red de auxilio donde antes solo había desamparo institucional.

Para él, el pobre no era un expediente que gestionar ni un objeto pasivo de beneficencia, sino el rostro mismo de Cristo. Esa inversión de perspectiva cambia radicalmente la naturaleza del servicio. Ya no se trata de condescendencia, sino de reconocimiento.

El mandato de amar al prójimo adquiere así una dimensión urgente. No basta con que uno mismo intente mantener la brújula moral orientada hacia lo alto; es necesario ensanchar ese horizonte para que el otro también descubra la bondad y la dignidad que le corresponden.

La providencia de Dios

Cuando el entorno se degrada por la injusticia, la miseria o la desesperanza, la experiencia de Dios se desdibuja para el afectado. ¿Cómo hablar de providencia celestial a quien lleva días sin llevarse un mendrugo a la boca o a quien sobrevive hacinado en un suburbio pestilente?

La caridad vicenciana es profundamente táctil. Exige remover los obstáculos estructurales y cotidianos que impiden a las personas vivir con un mínimo de decencia. Es una llamada a la acción constante que no entiende de horarios ni de cómodas rutinas burguesas.

Esa exigencia sigue interpelando con idéntica fuerza en los tiempos actuales, donde la caridad se reduce con frecuencia a una transferencia bancaria deshumanizada o a un donativo puntual que tranquiliza las conciencias desde la comodidad de una pantalla.

La verdadera solidaridad

San Vicente recordaría hoy que la verdadera solidaridad duele porque implica encuentro real, mirar a los ojos al desfavorecido y asumir su carga como propia. No tolera la distancia higiénica de quien prefiere ayudar a condición de no ver de cerca el sufrimiento ni oler la pobreza.

El amor al prójimo requiere cercanía física y empatía radical. Es el antídoto contra la indiferencia generalizada que convierte el drama ajeno en un simple titular de telediario al que se le cambia el canal con el mando a distancia.

El legado

Su legado demuestra que la fe madura solo cuando se desacraliza en las calles, perdiendo el miedo a pisar el fango de los problemas reales. No hay contradicción entre la oración profunda y la acción social más exigente; de hecho, una alimenta y sostiene a la otra en un ciclo ininterrumpido.

Al final, la advertencia vicenciana funciona como un espejo incómodo. Nos obliga a preguntarnos si nuestro compromiso con los demás es una anécdota decorativa de nuestra vida o el verdadero eje que la sostiene.

Amar de verdad a Dios sin que al prójimo le alcance ese calor es, sencillamente, una ilusión piadosa. El termómetro no miente: la medida de nuestra altura espiritual se esconde siempre en la profundidad de nuestra entrega hacia el que camina a nuestro lado, sobre todo cuando ese camino se empina y escasean las fuerzas.