Los expertos en viajes instan a poner una hoja de papel en la maleta: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Perder la maleta es uno de esos contratiempos capaces de complicar un viaje nada más aterrizar. Aunque lo habitual es identificar el equipaje con una etiqueta exterior, puede que esta se pierda o se despegue, de modo que los expertos en viajes aconsejan una precaución mucho más sencilla y que además se ha hecho viral en redes. Consiste en algo tan básico como meter una hoja de papel dentro de la maleta.

Puede que te suene raro, o que creas que tienes que coger y envolver la ropa con la hoja, pero lo cierto es que no. Lo único que tienes que hacer es coger un folio y colocarlo sin más dentro de la maleta. De este modo, se convierte en segunda forma de identificar al propietario cuando una maleta se extravía y la etiqueta colocada en el exterior se ha desprendido, está deteriorada o no permite localizar al pasajero. La recomendación resulta especialmente útil porque no requiere comprar ningún accesorio, sino que basta con utilizar una hoja de papel, escribir en ella determinados datos y dejarla en un lugar visible antes de cerrar la maleta.

Por qué recomiendan poner una hoja de papel dentro de la maleta

La recomendación procede, entre otros, del portal especializado en derechos de los pasajeros aéreos PlaneClaim. La idea consiste en utilizar una hoja blanca, preferiblemente de tamaño A4 o A5, con los datos necesarios para poder contactar con el propietario del equipaje en caso de perdida. Y sobre todo, se aconseja no meter o esconder el papel entre la ropa, sino que debe dejarse en la parte superior del equipaje y resultar fácilmente visible en caso de que el personal autorizado tenga que abrirlo para tratar de averiguar a quién pertenece.

El objetivo es disponer de una identificación adicional a la etiqueta que normalmente se coloca en el exterior de la maleta. Esta última continúa siendo importante, pero está expuesta a golpes y enganches durante todo el proceso de manipulación del equipaje y puede terminar desprendiéndose. En cambio el papel o la hoja que pongamos dentro actúa como una especie de plan B para identificar la maleta. Si el equipaje termina separado de su propietario y no es posible saber a quién pertenece mediante las etiquetas exteriores, encontrar información de contacto en su interior puede facilitar su devolución.

Qué datos debes escribir en el papel antes de viajar

La hoja debe contener información suficiente para que sea posible localizar al propietario. Lo más recomendable es incluir nombre y apellidos, un número de teléfono con el prefijo internacional y una dirección de correo electrónico. También puede añadirse información relacionada con el viaje que ayude a identificar al pasajero, siempre evitando escribir datos personales innecesarios o especialmente sensibles.

Además como ya mencionamos, el papel tiene que ser fácil de encontrar. De poco sirve incluir los datos si queda enterrado debajo de zapatos, neceseres y varias capas de ropa. Colocarlo encima de las pertenencias permite que aparezca prácticamente en cuanto se abre la maleta. Además, no olvidemos que esta no deja de ser una medida complementaria y no sustituye a las etiquetas que las aerolíneas colocan en el equipaje facturado ni a la identificación exterior que pueda llevar el propio viajero.

Qué ocurre cuando una aerolínea pierde una maleta

Aunque la mayoría de las maletas facturadas llega a su destino sin problemas, los retrasos y extravíos de equipaje siguen siendo uno de los contratiempos a los que pueden enfrentarse los pasajeros cuando viajan en avión. En muchos casos, las pertenencias aparecen poco después, pero localizar a su propietario puede complicarse si la etiqueta exterior se ha desprendido o los datos de identificación no son suficientes. Cuando una maleta no aparece en la cinta, es fundamental comunicarlo cuanto antes a la compañía aérea y realizar la correspondiente reclamación. Uno de los documentos importantes en estos casos es el Property Irregularity Report (PIR), utilizado para dejar constancia de una incidencia relacionada con el equipaje.

Si la maleta no puede relacionarse inmediatamente con su propietario, pueden ponerse en marcha procedimientos adicionales de localización. Durante estas comprobaciones se intenta asociar el equipaje encontrado con las reclamaciones presentadas por los pasajeros. Es precisamente en esta situación cuando la hoja de papel puede resultar especialmente útil. Si el personal autorizado necesita examinar el interior para identificar la maleta, disponer de unos datos de contacto claramente visibles puede aportar una pista directa sobre quién es su dueño.

Por supuesto, meter un folio en la maleta no garantiza que un equipaje perdido vaya a recuperarse. Sin embargo, supone añadir una vía más de identificación por un coste prácticamente nulo y requiere apenas unos segundos antes de salir de casa. Por eso, junto con comprobar la documentación, cerrar correctamente el equipaje y conservar el resguardo de facturación, añadir una sencilla hoja con los datos de contacto puede ser una precaución más antes de ir al aeropuerto.