Histórico hallazgo en Israel: descubren una inscripción que menciona a Jesús como Dios en la que sería la iglesia cristiana más antigua del mundo

Una excavación realizada en el norte de Israel sacó a la luz un mosaico de unos 1.800 años de antigüedad que ha terminado convirtiéndose en una pieza excepcional para conocer los primeros años del cristianismo. Estaba bajo una prisión, en Megido, y lo que apareció escrito en su suelo sorprendió especialmente a los investigadores ya que una de las inscripciones está dedicada a «Dios Jesucristo».

El mosaico fue descubierto en 2005, aunque ha vuelto a despertar interés después de ser restaurado y expuesto por primera vez fuera de Israel en el Museo de la Biblia en Washington DC. Se calcula que perteneció a una sala utilizada por cristianos alrededor del año 230, cuando esta religión todavía no había sido legalizada en el Imperio romano. El lugar ha llegado a ser presentado como la iglesia cristiana más antigua conocida. No todos los investigadores utilizan esa denominación, pero hay pocas son las dudas de que allí se reunía una comunidad cristiana.

Una inscripción que menciona a Jesús como Dios

El suelo conserva tres inscripciones escritas en griego. La que más interés ha despertado menciona a una mujer llamada Akeptous. El texto señala que esta mujer, descrita como «amante de Dios», ofreció una mesa a «Dios Jesucristo» como memorial. Son unas pocas palabras, pero la fecha cambia mucho las cosas. La pieza se sitúa aproximadamente un siglo antes del Concilio de Nicea, celebrado en el año 325. El Museo de la Biblia de Washington, donde se muestra actualmente el mosaico, considera que se trata de la evidencia arqueológica más antigua conocida en la que Jesús aparece llamado Dios.

Además de esta inscripción, hay más elementos cristianos repartidos por el suelo y el más fácil de reconocer es una representación de dos peces. El pez fue uno de los símbolos utilizados por los primeros cristianos. El término griego ichthys quedó asociado además a un acrónimo que hacía referencia a Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador. No aparecen, en cambio, figuras humanas en el mosaico.

Una mesa ocupaba el centro de la sala

Otro detalle llamó la atención de los arqueólogos cuando el mosaico fue descubierto hace más de dos décadas y es que en medio de la estancia se encontraba la base de lo que habría sido una mesa. Precisamente la inscripción dedicada por Akeptous utiliza el término griego trapeza, que significa «mesa». Los investigadores han relacionado ambos elementos y plantean que allí pudo celebrarse la Eucaristía.

El aspecto de aquel lugar, por tanto, sería muy diferente al de las iglesias que conocemos actualmente ya que no había grandes naves, campanarios ni altares monumentales, sino que era una habitación en la que un grupo de personas podía reunirse alrededor de una mesa, pero hay que tener en cuenta cuándo ocurrió todo esto. El cristianismo no obtuvo reconocimiento legal en el Imperio romano hasta el siglo IV. La comunidad de Megido utilizaba este espacio varias décadas antes.

¿La iglesia cristiana más antigua encontrada hasta ahora?

La respuesta depende de qué se considere exactamente una iglesia. Algunos especialistas prefieren describir Megido como una sala cristiana de oración o un lugar de reunión. Otros hablan directamente de una iglesia primitiva. También existe el caso de Dura-Europos, en la actual Siria, donde se encontró una casa adaptada para el culto cristiano que data aproximadamente de la misma época.

Lo que sí ha podido determinarse en Megido es que aquella habitación tenía un uso cristiano. Las inscripciones, los peces y la mesa forman parte de las pruebas que han permitido llegar a esa conclusión. Y sus autores dejaron nombres.

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Cinco mujeres y un centurión romano

Akeptous no es la única mujer que aparece en el pavimento. Otra de las inscripciones pide recordar a Primilla, Cyriaca, Dorothea y Chreste. El texto no explica exactamente quiénes eran ni por qué se decidió dejar sus nombres escritos allí. En total son cinco mujeres mencionadas en un espacio utilizado por una comunidad cristiana del siglo III. Y luego hay otro nombre especialmente curioso: Gaianus, también conocido como Porphyrius.

La inscripción lo identifica como centurión y explica que pagó de su bolsillo la realización del suelo. El texto se refiere a él como «nuestro hermano». Esto ha llevado a relacionarlo con la comunidad que utilizaba la sala, aunque los responsables del Museo de la Biblia señalan que esa expresión no basta para demostrar por sí sola que fuera cristiano. Y también se sabe quién realizó el trabajo ya que se menciona a un tal Brutius. Así, un suelo de apenas unas decenas de metros cuadrados ha conservado durante casi dos milenios los nombres de varias de las personas que participaron en su creación.

Lo encontraron al ampliar una prisión en Israel

Nada de esto habría salido a la luz de no ser por unas obras. En 2005 estaba prevista la ampliación de la prisión de Megido. Como ocurre en zonas de interés arqueológico, antes de comenzar los trabajos se realizaron excavaciones y bajo el recinto apareció entonces el mosaico. Su ubicación planteaba un problema evidente: estaba dentro de una prisión en funcionamiento. Durante años permaneció protegido allí y sin acceso para el público.

La Autoridad de Antigüedades de Israel se encargó de su conservación y posteriormente se decidió trasladarlo. Los especialistas tuvieron que levantar el pavimento por secciones para poder transportarlo sin destruirlo. El mosaico viajó finalmente a Estados Unidos y se encuentra expuesto en el Museo de la Biblia de Washington. La muestra actual puede visitarse hasta el 31 de diciembre de 2026. Después está previsto que regrese a Israel.