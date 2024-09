De la Fuente: «La fe en Dios es muy válida y muy valiosa, porque me da seguridad, tranquilidad y confianza»

Luis de la Fuente habló de como vive su fe cristiana, esa que nunca esconde y de la que se siente muy orgulloso, ya que son sus valores, en una entrevista concedida a OKDIARIO. El seleccionador español siempre ha dejado claro que es creyente y no duda en apoyarse en la fe a la hora de afrontar su trabajo.

«Es un sentimiento personal, pero si tiene fe debe tenerla con libertad y convencimiento. En el abanico de opciones que tenemos todos también está el de ser católico. En mi experiencia, si alguien me preguntase, diré que la fe es muy válida y muy valiosa, porque me da seguridad, me da tranquilidad, me da confianza en momentos en los que hay que tomar decisiones muy importantes, muy rápidas y hacerlas con convencimiento y seguridad. Yo lo que hago es animar a la gente a que investigue, que se informe», aseguró el seleccionador español.

Precisamente, en la previa de la final de la Eurocopa que midió en Berlín el pasado 14 de julio a España e Inglaterra, un periodista, que se declaró ateo, le preguntó que qué cabida tenía Dios y la fe a la hora de preparar ese partido. Luis de la Fuente fue claro a la hora de contestarle: «Te entiendo perfectamente porque a mí me sucede igual con los ateos, exactametne igual», contestó De la Fuente, que aprovechó para volver a explicar lo que es para él la fe: «Es algo personal y transferible, pero es personal».

Además, el técnico de la selección, gran artífice de que España ganase la final de la Eurocopa, añadió en aquella rueda de prensa previa a la final que su fe «nada tiene que ver con la superstición, soy cero supersticioso». «Yo rezo todos los días, no me pongo una camisa amarilla el día que gano. Yo si rezo hoy y mañana es que he rezado durante mucho tiempo, no son supersticiones», especificó Luis de la Fuente.