Luis de la Fuente: «No se faltó nunca al respeto a nadie con los cánticos a Gibraltar»

Luis de la Fuente nos recibe en una Ciudad del Fútbol donde nos encontramos al entrar con una réplica gigante del balón con el que España ganó la final de la Eurocopa a Inglaterra el pasado 14 de julio en Berlín. Deportivamente, todo va bien por Las Rozas. La ilusión por la selección española ha regresado. «Yo no veía esto desde los campeones del mundo», aseguraban perplejos algunos al ver el entusiasmo generado por ver a los flamantes campeones del Viejo Continente de cerca.

La felicidad se ha instalado en España y esto siempre es una buena noticia. Y obviamente, el gran culpable no es otro que Luis de la Fuente (Haro, 1961). El capitán de un barco que navega por las aguas del triunfo. Primero, la Liga de Naciones. Después, el premio gordo, la Eurocopa. 51 días después, atiende a OKDIARIO en uno de los despachos de la Ciudad del Fútbol. Feliz. Cercano. Como si nada hubiese cambiado, aunque este hombre normal lo ha cambiado absolutamente todo para nuestro fútbol.

Pregunta: Han pasado 51 días de aquel 14 de julio. ¿Cómo ha cambiado la vida?

Respuesta: La verdad es que sí. En el fútbol acaba un proyecto y empieza otro. Todo pasa muy rápido. Ahora, con la perspectiva, uno se da cuenta de que hicimos algo muy grande. Hicimos historia. Eso sí, ahora toca comenzar otro proyecto y debemos ponerle más energía si cabe, ya que la exigencia es máxima.

P: Ya sabe usted como nos las gastamos en España. Como no se empiece bien ahora tendremos lío.

R: ¡Claro que sí! He aprendido mucho en estos años en la absoluta. Esto es lo que enriquece cualquier carrera profesional. A mí, personalmente, me ha servido mucho todo lo que hemos vivido. Ahora sabemos que sólo vale ganar. Lo importante es que estamos preparados para ello. Tenemos una generación de futbolistas que puede hacer historia y seguiremos compitiendo al máximo. Tenemos mucha motivación.

P: En esta Eurocopa se han vivido muchos momentos para la historia, pero ¿usted se queda con alguno en partido?

R: Me quedo con el gol de Mikel Merino. Vencimos a la historia. En otro momento se hubiese producido al revés, pero nosotros mostramos una mentalidad ganadora. Creo que ese fue el momento más importante del torneo.

P: Hubo quien comparó lo que se vivió en el entrenamiento a puerta abierta con los años en los que se ejercitaban los campeones del mundo.

R: Fue tremendo. A mí lo que más me gusto fue ver a tanta gente joven y el 90 por ciento con la camiseta de España. Eso me encanta y me emociona. Yo siempre demando que a los partidos de la selección los aficionados vengan con la camiseta del combinado nacional y no con la de los clubes. Todos tenemos un equipo y me parece fantástico, pero de España tenemos que ser todos y serlo de manera unificada, ya que es lo que nos une.

P: Entonces ya puede decir que lo ha conseguido. Ha logrado tener 48 millones de jugadores y no de seleccionadores, que es lo que buscaba desde el primer día.

R: Todavía podemos mejorar. Cuando dije eso también dije que había que recuperar el espíritu de unidad que se vio en 2010. Creo que ahora lo hemos conseguido. Por lo tanto, el reto ahora es mantenerlo en el tiempo. Debemos buscar un equilibrio que nos lleve a sentir siempre a España en una misma dirección, ya que es la representación del país y hay que entenderlo como un orgullo.

P: Me tiene que contar cómo vivió el fiestón de la Eurocopa.

R: Fue una sorpresa fantástica. Cuando llegamos a Madrid ya vimos el recibimiento por las calles, donde había miles de personas. Y lo vuelvo a decir, gente muy joven. Me emociona profundamente verles enganchados con España. Verles allí nos produjo orgullo y sentimiento de pertenencia. Fue muy bonito que millones de personas se sintieran orgullosas de España.

P: Ese día vimos a una España feliz y sin complejos. Sólo le molestó a la UEFA y Gibraltar.

R: Hay que ser comprensivos en ese contexto de euforia, de felicidad, de celebración. Yo creo que no se faltó nunca al respeto a nadie. Lo que se trató fue de celebrar con miles de personas deseosas de vivir un momento así. No hay que sacar de contexto los comportamientos, simplemente encajarlas dentro de un momento feliz de celebración y de unión.

P: Por lo tanto, podemos decir que ha sido exagerada la sanción.

R: Yo desde luego creo que no han entendido o no han querido entender el contexto en el que estábamos. Lo que queremos es pasar página y centrarnos en lo importante. El objetivo era ganar la Eurocopa y ver a un país en la calle. Eso es lo que creo que hay que destacar.

P: En un país donde vemos tantos sinsentidos políticos, ¿debe ser la España de Luis de la Fuente el ejemplo a seguir?

R: Yo lo que creo es que debemos fijarnos en los modelos que funcionan. Esto es tan sencillo como convivencia, respeto, compañerismo, solidaridad, generosidad. Una relación cimentada en valores no creo que sea nada costoso. Por lo tanto, nuestra fórmula tiene cabida en cualquier actividad de la vida.

P: También hubo polémica por el saludo de Carvajal a Pedro Sánchez.

R: Estábamos desbordados y agotados. Da rabia que se saque punta a todo. Quiero decir, estábamos ahí, desbordados, agotados. En este país, desgraciadamente, a veces nos fijamos en lo menos importante en vez de ser positivos. Lo bueno es que la mayoría está por la unión, por la celebración y por el orgullo. Siempre hay gente que se fija en lo negativo, pero deben vivir muy tristes. Lo que hay que destacar es lo que esta selección ha representado para millones de españoles.

P: Lo que no sabíamos es que usted también cantaba.

R: (Risas) Yo lo que no sabía es que el que cantaba, muy mal, era Patxi Salinas. Fue muy bonito. Primero reencontrarme con un amigo al que quiero como un hermano y luego quedarme con esos momentos. Yo soy muy fan de Julio Iglesias y esa canción me gusta mucho. Una estrofa dice: «Que presume de ser español donde va».

P: El 1 de septiembre de 2023 dio una de las ruedas de prensa más complicadas que se le recuerdan. ¿Cuánto ha aprendido en este año?

R: Siempre estamos en pleno proceso de aprendizaje. Yo digo que todo lo que he vivido me ha hecho mejor persona y mejor entrenador. Creo que ese es el proyecto de vida de cualquier ser humano, intentar ir mejorando, y he elegido ese camino de intentar ser cada día mejor persona y cada día mejor profesional, porque es lo que me exigen y me piden el resto de compañeros para poder estar a su altura. Con todo lo que me ha pasado me quedo en positivo, porque todo me ha enseñado.

P: Entonces, ¿se arrepiente de algo?

R: No, no. Hay cosas que haría mejor o cambiaría, pero cuando se hacen, si está mal, no pasa nada y se debe rectificar. Se pide disculpas y seguimos caminando. No queda otra. La vida es así, ensayo y error.

P: En la previa de la final, un periodista que se declaraba ateo le preguntaba dónde quedaba la fe y Dios antes de la final. ¿La fe ha sido importante en este éxito?

R: Es un sentimiento personal, pero si tiene fe debe tenerla con libertad y convencimiento. En el abanico de opciones que tenemos todos también está el de ser católico. En mi experiencia, si alguien me preguntase, diré que la fe es muy válida y muy valiosa, porque me da seguridad, me da tranquilidad, me da confianza en momentos en los que hay que tomar decisiones muy importantes, muy rápidas y hacerlas con convencimiento y seguridad. Yo lo que hago es animar a la gente a que investigue, que se informe.

P: Vamos al presente y eso se llama Serbia y Suiza. ¿Cómo lo afrontan?

R: Ilusionados, responsabilizados, con ganas de seguir creciendo. Sabiendo, como decíamos también antes, que la exigencia ahora es muy grande, que la responsabilidad es mayor, pero convencidos de que estamos preparados para acometer cualquier exigencia porque estamos listos, tenemos un equipo maravilloso, tenemos un presente excepcional y, como decía, también, un futuro magnífico. No osbtante, no va a ser nada fácil. Son rivales duros que quieren ganar a la campeona de Europa.

P: ¿Cómo está Rodrigo para el segundo partido contra Suiza?

R: Ha ido mejorando mucho. Está dentro del proceso que se había estimado a estas alturas de temporada. Él está con unas ganas tremendas. Si por él fuera jugaría ya mañana. Yo creo que va a estar en perfectas condiciones para jugar el segundo partido. Valoraremos en los días previos, porque no vamos a correr riesgos. La prioridad es la salud del futbolista.

P: ¿Le falta marketing o carisma a los jugadores españoles?

R: Yo alucino con el tema del carisma. A mí el carisma me pone de los nervios. Parece que para tener carisma tienes que ser un maleducado, un irrespetuoso, un vinagre que dirían en algunos sitios de España. Aquí parece que siendo normal, siendo respetuoso, siendo educado, siendo deportista, como son nuestros jugadores, no puedes estar conviviendo con ese estatus de top mundial. Ellos han elegido un camino. Esto demuestra que estos futbolistas, independientemente de que les den títulos individuales o no, son los mejores con carisma, sin carisma, con simpatía, sin simpatía o con lo que quieran.

P: ¿Deberíamos desde España hacer campaña por Carvajal para el Balón de Oro?

R: ¡Sí! Me parece totalmente justo. Si valoramos su recorrido profesional, es espectacular. Es top en cada partido que juega en su club y con España. No sé qué más tendrían que demostrar Carvajal, que este año ha ganado más a nivel colectivo, o Rodrigo.

P: Te pregunto como ex futbolista, aunque futbolista uno es para siempre. ¿Hay que hacer algo con el calendario?

R: Es tan sencillo como que cuando te sientas a establecer los calendarios muestres tu disconformidad. Lo que no vale es quejarse en diciembre, en enero o febrero y siempre en las épocas que coinciden con la fecha FIFA, parece que los responsables somos nosotros. Hay muchos partidos, es verdad, pero hay que quejarse antes de poner las fechas. Hay que buscar ese equilibrio entre tener buenos beneficios y no perjudicar la salud del futbolista.