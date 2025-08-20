El «histórico» viaje del Rayo para jugar la Conference: «Tres horas y media en avión y 167 kilómetros»

Sergio Camello, delantero del Rayo Vallecano, relató la travesía del equipo de la franja hasta llegar a la ciudad donde disputará el partido de ida de la eliminatoria de acceso a la Conference League. Los de Iñigo Pérez tiene que realizar un recorrido de tres horas y media en avión hasta Budapest y acto seguido 167 kilómetros en autobús para llegar a Szeged, localidad de Hungría en la que jugará este encuentro como local el Nemad Grodno bielorruso debido al conflicto bélico.

«Nos vamos a pegar un viaje histórico», afirmó Camello, aclarando la duración del viaje en avión y el recorrido hasta llegar a la provincia húngara. El choque se celebrará en el estadio Szent Gellért Fórum y será decisivo en la previa de la Conference para lograr clasificarse para el torneo de clubes europeo después de acabar el Rayo octavo la pasada Liga.

«Estamos ilusionados todos y mira que hemos vivido cosas increíbles en otros sitios, pero llevamos tanto tiempo juntos… Peleamos todas las semanas contra cosas que no deberíamos y alcanzar el premio de la Conference es alucinante para un grupo de amigos», añadió Camello en una entrevista con El Partidazo de Cope.

🎙️ @9Camello, sobre el viaje a Hungría, en @partidazocope ✈️ «Para nosotros era más cómodo ir a las Islas Feroe. Yo era partidario de ir allí» 🤯 «Nos vamos a pegar un viaje histórico: son 3 horas y media en avión y 167 km en autobús» 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/NvXAhOkAEx — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 19, 2025

El Rayo no pudo comenzar el presente curso de mejor manera. Los de la franja se adelantaron por tres goles en la primera parte del choque inaugural de Liga en Montilivi contra el Girona con las dianas de Jorge de Frutos, Álvaro García e Isi Palazón. Para colmo, Míchel vio como el árbitro expulsaba a Gazzaniga, dejando a su equipo con 10 para toda la segunda mitad, en la que recortaron distancias con el tanto de Joel Roca.

Camello y la tradición del Rayo

Camello también reveló dicha entrevista un curioso ritual para los nuevos jugadores que desembarcan en el Rayo: «Los bukaneros nos organizan un tour por Vallecas y nos van enseñando donde nació todo. Puntos clave del rayismo, donde hacen las previas, bueno, nos enseñan un poco la historia del Rayo como paseo por Vallecas».