San Felipe Neri y el secreto para estar cerca de Dios: «Un corazón alegre está más cerca de Dios»

La santidad de rostro adusto y gesto permanente de funeral ha tenido siempre un encanto sospechoso. Durante siglos se ha colgado al misticismo una imagen de gravedad innecesaria, como si el trato con lo divino exigiera renunciar a toda chispa de humor o a la ligereza del optimismo.

Contra esa caricatura sombría se alzó en el Renacimiento romano un cura peculiar, callejero y bromista que entendió la fe como una fiesta del alma.

La frase para recordar

Felipe Neri, el apóstol de Roma, solía repetir una sentencia que desarma los esquemas más rígidos de la religiosidad severa: «Un corazón alegre está más cerca de Dios».

La frase suena a paradoja en boca de alguien que pasaba noches enteras en oración y soportaba éxtasis tan intensos que el pecho se le dilataba hasta romperle las costillas. Sin embargo, su propuesta espiritual huía de la melancolía como de la peste.

Para este santo atípico, la tristeza era el peor enemigo del espíritu, un caldo de cultivo idóneo para el egoísmo y la estrechez de miras.

En los pasillos del Oratorio que fundó, las normas severas dejaban paso a la música, a las representaciones teatrales improvisadas y a las bromas entre jóvenes y cardenales por igual. Neri sabía que la rigidez asfixia la bondad, mientras que la alegría expansiva ablanda las resistencias del ego y predispone al bien sin necesidad de discursos farragosos.

Sabiduría

Habita una sabiduría psicológica profunda en este enfoque. La amargura encoge la mirada y vuelve al ser humano hipercrítico, centrado en sus propias miserias. La alegría, en cambio, descoloca las defensas y permite mirar al prójimo con benevolencia.

Lejos de ser una carcasa superficial o un optimismo ingenuo, la alegría de la que hablaba el santo florecía en medio de las fatigas cotidianas y de las estrecheces de la Roma del siglo XVI. No nacía de la ausencia de problemas, sino de una confianza radical en que la existencia tiene un sentido luminoso y entrañable.

Lucha contra la vanidad

A Felipe le gustaba desmontar la vanidad ajena con chanzas inesperadas. Si alguien se le acercaba con aires de suficiencia espiritual, no dudaba en plantarle una peluca ridícula o en mandarle a comprar un helado por toda la ciudad para poner a prueba su paciencia y su sentido del ridículo.

Comprendía que la humildad verdadera camina siempre de la mano del buen humor. Quien es capaz de reírse de sus propias grandezas deja de tomarse a sí mismo demasiado en serio, y ese es un paso de gigante hacia la paz interior.

La santidad alegre no necesita de grandes escenarios ni de reconocimientos públicos; se cultiva en el trato amable, en la broma oportuna que desarma un enfado y en la ligereza con la que se encajan los reveses del día a día.

La libertad interior

La alegría que predicaba no era evasión, sino fruto de la libertad interior. Quien se sabe perdonado y querido de verdad no tiene motivos para caminar por la vida arrastrando los pies con desesperanza.

Esa ligereza de espíritu actúa como un imán invisible. Los jóvenes romanos de su época acudían en masa a su encuentro no porque les ofreciera un código moral estricto, sino porque a su lado la vida respiraba hondo y se ensanchaba el horizonte.

Esa misma urgencia de aire fresco resuena con fuerza en los tiempos actuales, donde la queja constante y la crispación amenazan con colonizarlo todo. Con frecuencia se confunde la seriedad con la profundidad, como si solo los rostros desencajados fueran capaces de albergar pensamientos nobles.

Cuidado con la desesperanza

San Felipe Neri recordaría hoy que la desesperanza es mala consejera y que el agobio crónico afea el alma. Proponía un remedio sencillo y gratuito: sacudirse el polvo de la autocompasión, respirar hondo y recuperar la capacidad de sonreír ante las propias torpezas.

La vida ordinaria, con sus pequeñas frustraciones de tráfico, retrasos laborales y desencuentros domésticos, ofrece un banco de pruebas inmejorable para comprobar la consistencia de una sonrisa interior. No se trata de negar las dificultades reales, sino de decidir no otorgarles el monopolio absoluto del ánimo.

Para el santo romano, el exceso de escrúpulos y la preocupación enfermiza por la propia perfección eran trampas del orgullo. Quien vive permanentemente vigilándose a sí mismo acaba cayendo en una melancolía insoportable. La cura que recetaba consistía precisamente en salir de uno mismo mediante la broma sana, la compañía de los amigos y el servicio desinteresado.

Su presencia, su don

Quienes le trataron destacaban que su presencia disipaba las nubes más oscuras. Poseía el don desconcertante de transformar una reunión tensa en un espacio de distensión donde cada cual podía mostrarse tal como era, sin caretas ni disfraces piadosos.

Al final, la cercanía a lo sagrado no se mide por la cantidad de penitencias acumuladas, sino por la capacidad de mantener el corazón blando, agradecido y abierto a la sorpresa. El santo de la risa demostró que Dios no habita en la penumbra de los escrúpulos paralizantes, sino en la claridad de un afecto limpio y generoso.