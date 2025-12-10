Pablo Motos recuerda a los espectadores de ‘El Hormiguero’ su peor día: «Casi morimos»

El Hormiguero recibía en la noche del martes a la cantante Edurne, que este año se ha animado con la temática navideña y ha publicado un disco de canciones perfectas para las fechas que ya llegan, que lleva por título La Navidad junto a ti. Entre villancicos y muñecos de nieve discurrió gran parte de la charla, pero la nieve (aunque en su caso fue simulada) tiene un mal recuerdo para Pablo Motos y todo el equipo del programa, ya que por culpa de un experimento relacionado con ella casi tuvieron una enorme desgracia que se pudo ver en pleno directo.

Como anécdota, la cantante madrileña explicó que este disco lo grabó en pleno verano, por lo que le costó mucho meterse en el papel en pleno mes de agosto: «Grabé el disco en agosto para poder estrenarlo ahora con todos vosotros. Tuve que meterme en el estudio en pleno agosto, sudando la gota gorda». Como es muy habitual en los cantantes, su mayor enemigo es el aire acondicionado, por lo que no lo utilizó durante esos días para no perjudicar su voz: «Estuvimos sudando, nos faltó ponernos en bañador. Fue horrible, sufrimos de calor, pero ha quedado un disco precioso».

Aprovechando el momento en el que hablaban del videoclip de la madrileña, lleno de nieve, Trancas y Barrancas aparecieron desde debajo de la mesa para pedir que se hablase de una anécdota que casi acaba en tragedia: «Recuerda la anécdota en la que casi te ahogas grabando el videoclip con los copos de nieve falso, Pablo casi muere», comentaron.

«Marron y yo casi morimos, literalmente» (…) Te cuento esto, lo habíamos ensayado. Habían echado medio camión y aquí ya estábamos muy mal. Marron estaba vomitando y yo no sabía hacia dónde se salía, y aquí me sacaron», así recordó el valenciano que durante un experimento que salió mal estuvieron rozando la tragedia.

Se trata de uno de los momentos de los que más veces se habla cada vez que toca recordar grandes momentos del programa, aunque por suerte se trata de algo que salió bien, pero fue uno de los sustos más angustiosas que se recuerdan.

Tan recordado es este momento, que el equipo de realización estuvo muy rápido y lo pudieron volver a emitir ante la sorpresa de la propia Edurne, que no lo recordaba y alucinaba al ver el mal rato que el presentador y su colaborador pasaron. Pese a sus peticiones de auxilio, la avalancha de pelotas de corcho les aplastó tanto que no podían respirar y mucho menos gritar, pero por suerte el equipo pronto se percató de que algo iba mal y les sacó rápido.

Las pesadillas de Pablo Motos y Marron tras el accidente

«Es curioso, no nos habíamos dicho nada, pero los dos teníamos pesadillas. Hubo un momento que los dos dijimos, es aquí… Se acabó», ha confesado Motos. La artista también tuvo problemas con los falsos copos de nieve de corcho, aunque mucho menos grave, al grabar el videoclip de una de sus canciones navideñas.

«Los copitos de nieve eran muy bonitos, pero al coger aire para cantar, me tragué cuatro. Hubo uno que por más que tosía y bebía agua no salía, y pensaba que me moría, pero lo tuyo fue mucho peor, no llegué a ese punto de estar a punto de morir», confesa ante los espectadores de El Hormiguero.