Adiós a las ventanas sucias: Lidl se pasa el juego con el aparato que limpia y deja los cristales impolutos

Si por algo se caracteriza este fin de semana, es por el Black Friday que si bien se celebró el viernes, ha dejado bastante descuentos en muchas tiendas los cuáles se mantienen justo hasta mañana, cuando llegue el Cyber Monday. Y en el caso concreto de Lidl, tenemos que hablar de un producto con el que se ha pasado el juego. Un aparato que limpia y deja los cristales impolutos pero que además tiene su precio rebajado, por lo que ya arrasa en la tienda online de esta cadena de supermercados.

Lidl llevaba toda la semana lanzando ofertas especiales con motivo del Black Friday, pero hoy domingo todavía estás a tiempo de aprovechar una de las mejores: un aspirador limpiacristales que promete algo tan sencillo y tan difícil a la vez como limpiar sin dejar marcas. Y quien se haya peleado alguna vez con las ventanas en invierno sabe que esto no es un detalle menor. Pero debes tener algo importante en cuenta, como ya hemos avanzado este producto no está en los supermercados, así que no aparece en los catálogos habituales. Y quizá por eso muchos no se han enterado de que el precio ha bajado de 44,99 € a 42,99 €, un pequeño descuento que, en este tipo de aparatos, marca la diferencia. Si tras conocer todo lo que ofrece, y que ahora te explicamos al detalles, debes buscarlo en la web de Lidl como Aspirador de Ventana Dry & Clean Leifheit, un dispositivo diseñado para dejar los cristales, espejos y superficies lisas sin ese rastro de rayas que arruina cualquier intento de limpieza. Nada de trapos, nada de repasar, nada de agua que cae a chorros. Solo aspirar, terminar y disfrutar de unos cristales como nunca antes.

Lidl se pasa el juego con el aparato que limpia y deja los cristales impolutos

El modelo que Lidl vende exclusivamente en su web es de los más conocidos de Leifheit, una marca muy asentada en el ámbito de la limpieza del hogar. Este Dry & Clean Classic destaca porque aspira directamente el agua sucia mientras se limpia, evitando que se formen gotas o velos sobre el cristal. El resultado es una superficie seca, homogénea y sin marcas, algo que no siempre se consigue con los clásicos limpiacristales manuales.

Una de las claves de este aspirador es su movilidad a 360 grados. Funciona igual en horizontal, inclinado o incluso por encima de la cabeza, lo que permite limpiar ventanas altas, espejos grandes o mamparas sin esfuerzo. Para quienes tienen invernaderos, ventanales completos o cristaleras, este detalle es especialmente útil.

Además, puede combinarse con los mangos Leifheit ClickSystem, lo que amplía el rango de uso para ventanas altas o superficies difíciles. No es solo un aparato para ventanas pequeñas: está pensado para trabajos más amplios y zonas donde normalmente habría que subirse a una escalera.

Hasta 35 minutos reales de uso: suficiente para limpiar la casa entera

Uno de los problemas más habituales de estos dispositivos es la duración de la batería. En este caso, el Dry & Clean que podemos encontrar en Lidl llega hasta los 35 minutos de autonomía, suficientes para limpiar aproximadamente 100 m² de superficie. Esto se consigue porque incorpora un sistema de espera automática que evita que la batería se consuma cuando no está aspirando, algo que alarga mucho su vida útil durante la limpieza.

Funciona con una batería de iones de litio, más estable que las tradicionales, y tarda poco en acostumbrarse a su manejo: basta con humedecer la superficie, pasar el aparato y dejar que aspire. Y lo mejor es que no te vas a encontrar nada goteos porque el agua va directamente al depósito, que además tiene una abertura extragrande para vaciarlo sin complicaciones.

Un aparato que encaja justo en el momento en el que más se necesita

El interés por este modelo no responde sólo al hecho de que tenga descuento o que haya sido rebajado (aunque sea sólo 2 euros). Llega en un momento en el que limpiar cristales se complica más de lo habitual: bajas temperaturas, ventanas que se empañan casi a diario y mamparas que acumulan marcas de agua en cuestión de horas. En ese contexto, un dispositivo que evita repasos y deja el cristal seco en un solo gesto resulta especialmente útil, y de ahí que muchos usuarios lo estén añadiendo directamente al carrito online.

También influye que sea una oferta limitada a la tienda digital, donde Lidl suele sacar los productos más específicos. Quien lo compra, prácticamente lo hace por una mezcla de oportunidad y necesidad: cuesta menos que antes, la marca es conocida en este tipo de aparatos y, sobre todo, permite evitar la parte más frustrante de limpiar ventanas, que no es el uso del paño, sino volver a ver como aparecen las rayas cuando ya pensabas que habías terminado por completo con ellas.