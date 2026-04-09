Los entrenadores expertos coinciden: este deporte es mejor que el pilates para aumentar la calidad de vida a partir de los 60

Mantener una vida saludable es fundamental en todas las etapas, pero cobra especial importancia a partir de los 60 años. El envejecimiento conlleva cambios naturales en el cuerpo, como la pérdida de masa muscular y densidad ósea, lo que puede afectar la movilidad y la calidad de vida. Por eso, incorporar hábitos saludables como una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física resulta clave para conservar la autonomía.

En este sentido, el entrenamiento de fuerza se posiciona como una herramienta esencial, ya que no solo ayuda a fortalecer los músculos, sino también a prevenir enfermedades y mejorar el bienestar general. Expertos del Centro Fisio Clinic Parma explican que a medida que las personas envejecen se presentan una serie de cambios sobre todo físicos, siendo uno de los más típicos los que se presentan a nivel músculo-esquelético, las articulaciones con el tiempo comienzan a tornarse más rigidez, los músculos pierden fuerza y tonicidad.

El entrenamiento para aumentar la calidad de vida a partir de los 60

Entre los mejores ejercicios de fuerza para personas mayores de 60 años están los funcionales, seguros y adaptables a distintos niveles de condición física. Ejercicios como las sentadillas asistidas, que fortalecen piernas y glúteos, o el levantamiento de pesas ligeras para trabajar brazos y hombros, son altamente recomendados.

Todos contribuyen a mantener la masa muscular, mejorar la postura y reducir el riesgo de caídas, aspectos fundamentales en esta etapa de la vida.

Los mejores ejercicios de fuerza a partir de los 60 años

Sentadillas asistidas

Las sentadillas son un ejercicio esencial para fortalecer piernas y glúteos, que son fundamentales para mantener la movilidad. Las sentadillas asistidas, apoyándose en una silla o barandilla, permiten que las personas mayores ejecuten el movimiento de manera segura.

Este ejercicio mejora la estabilidad al caminar y facilita las actividades cotidianas como subir escaleras o levantarse de una silla, reduciendo el riesgo de caídas. El Doctor Digestivo aconseja Sentarse y Pararse (con brazos cruzados al pecho” y 10 repeticiones.

Elevación de talones

Este ejercicio trabaja específicamente las pantorrillas y contribuye a un mejor equilibrio. Como recomienda Marcela Pedraza, especialista en postura, movilidad y fuerza, se puede realizar apoyándose en una pared o respaldando las manos en el respaldo de una silla.

Las elevaciones de talones fortalecen los músculos responsables de mantener la postura y la estabilidad, siendo clave para prevenir torceduras de tobillo o resbalones.

Flexiones contra la pared

Estas trabajan los hombros, brazos y pecho sin sobrecargar las articulaciones. Manteniendo los pies a una distancia cómoda de la pared, se empuja y se acerca el cuerpo de forma controlada.

Este ejercicio ayuda a mantener la fuerza del tren superior, mejora la postura y contribuye a la capacidad de realizar diversas tareas.

Levantamiento de pesas ligeras a partir de los 60

El uso de mancuernas pequeñas, botellas de agua o bandas de resistencia permite fortalecer los brazos, hombros y espalda de forma progresiva. Es importante empezar con poco peso y aumentar gradualmente según la tolerancia.

Este ejercicio no solo mejora la fuerza, sino que también ayuda a mantener la densidad ósea y a prevenir la pérdida de masa muscular relacionada con la edad.

Según la entrenadora Alessandra Moreira Reis, la práctica regular de movimientos multiarticulares, como las sentadillas, el remo o las caminatas, ayuda a mantener la fuerza, la movilidad y la autonomía. Además, al tratarse de ejercicios funcionales, tienen un impacto directo en la vida diaria.

Ejercicios con bandas elásticas

Las bandas son herramientas versátiles que permiten trabajar casi todos los grupos musculares. Desde ejercicios de tracción y empuje hasta extensiones de piernas y brazos, estas bandas se adaptan al nivel de cada persona y ofrecen una resistencia segura.

Son especialmente útiles para fortalecer músculos que sostienen la columna y las articulaciones, favoreciendo la postura, la coordinación y la movilidad general.

Consejos para entrenar fuerza a partir de los 60 años

Para obtener los mejores resultados y evitar lesiones, es importante seguir algunas pautas:

Consultar con un médico antes de iniciar cualquier rutina.

Comenzar con ejercicios de baja intensidad e ir progresando gradualmente.

Priorizar la técnica correcta sobre el peso utilizado.

Realizar calentamiento previo y estiramientos al finalizar.

Entrenar entre 2 y 3 veces por semana para permitir la recuperación.

Escuchar al cuerpo y evitar el sobreesfuerzo.

Considerar la supervisión de un profesional del ejercicio.

Hábitos complementarios para potenciar resultados

El entrenamiento de fuerza debe acompañarse de otros hábitos saludables: