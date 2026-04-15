Isco regresa a una convocatoria con el Betis cinco meses después

Isco Alarcón ha vuelto a ser convocado con el Real Betis por Manuel Pellegrini para la vuelta de los cuartos de final de la Europa League ante el Braga portugués en La Cartuja, más de cuatro meses después de lesionarse de gravedad el 27 de noviembre ante el Utrecht en esta misma competición.

Pellegrini confirmó este miércoles en la rueda de prensa previa al duelo ante el Braga la citación del internacional de Benalmádena tras el calvario de lesiones que lo han tenido de baja la pasada temporada y gran parte de esta tras la lesión sufrida en agosto en un amistoso previo al inicio de Liga en Málaga.

Una vez recuperado, Isco sufrió otra grave lesión en una desafortunada jugada con su compañero Sofyan Amrabat, tras lo que fue operado y, tras un largo proceso de rehabilitación, ha vuelto ahora a ser citado para la vuelta de los cuartos de la Europa League tras haber viajado con el grupo en la ida en tierras portuguesas hace una semana.

Ya en Braga, el mediapunta de Arroyo de la Miel dijo que «la verdad es que está siendo un proceso muy difícil», en el que aún sigue «teniendo molestias» después de los muchos meses de trabajo en solitario y su paulatina incorporación al grupo en las últimas semanas.

Las lesiones le han pasado factura a Isco

Desde su llegada al Betis hace dos años y medio, Isco se ha convertido en un referente del grupo de Pellegrini pese al infortunio que le ha acompañado desde que se lesionó en mayo de 2024 en el peroné en las vísperas de la Eurocopa en una jugada con Saúl Coco.

Una falta de consolidación en el callo de esa fractura obligó nuevamente al malagueño a pasar por el quirófano en septiembre de ese año, tras lo que reapareció tres meses después para jugar 33 partidos y liderar al equipo en su primera final europea, la perdida ante el Chelsea en Breslavia.

Antes de empezar esta temporada, en un amistoso en su Málaga natal sufrió un choque con el malaguista David Larrubia y una nueva fractura de peroné que lo tuvo inactivo hasta que reapareció cien días más tarde en Liga ante el Girona y lesionarse a los cuatro días ante el Utrecht en la jugada con el marroquí Amrabat.