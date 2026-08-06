Arteta se pronuncia sobre los fichajes del Arsenal y no descarta a Vinicius

Mikel Arteta no ha descartado a Vinicius como fichaje estrella del Arsenal. El brasileño se encuentra actualmente negociando su renovación con el Real Madrid y, horas después de la última reunión entre sus agentes con el club blanco en Valdebebas, el entrenador vasco insistió en que el mercado aún está muy activo en Londres y son muy optimistas para seguir fichando, incluyendo la posibilidad de que el ‘7’ madridista ponga rumbo a Londres.

En el Arsenal están muy atentos a todo lo que sucede en Madrid. La intranquilidad que se respira en la capital por la brecha que separa ambas partes ha hecho que desde Inglaterra se abriese un rayo de esperanza de poder convencer a Vinicius de salir del Bernabéu. Es cierto que el jugador está por la labor de seguir negociando en Chamartín, pero la última oferta del Real Madrid no le ha terminado de convencer…y ahí ha entrado en la partida el juego psicológico de los ‘gunners’.

El último movimiento lo ha hecho Arteta en zona mixta después de perder 3-1 en un amistoso ante el Betis en Dublín. Están muy cerca de fichar a Bruno Guimaraes, socio de lujo de Vinicius con Brasil, por 90 millones de euros. Pero el mensaje que lanzó cuando le preguntaron por el mediocampista daba pie a que están pensando en otros fichajes más ilusionantes: «Iremos mejorando cada vez más, ya sea con los jugadores que tenemos, para llevarlos a otro nivel, o con el mercado que aún está abierto para fichar. Somos optimistas al respecto», dijo.

Arteta mantiene silencio

El Arsenal parte la próxima temporada como campeón de la Premier y subcampeón de la Champions. Una dinámica que quieren seguir para ganar más títulos: «Todo el trabajo que hemos realizado durante el verano ha sido para comprender qué necesitamos hacer para volver a ganar y crear una dinastía en este club de fútbol al final», añadió Arteta.

Justo cuando le preguntaron por Guimaraes, envió un mensaje que indirectamente puede ir a Vinicius: «No puedo hablar de ninguna novedad. A veces os enteráis antes que yo. No puedo hablar de ningún jugador que no sea del Arsenal», finalizó. El enredo del brasileño con el Real Madrid continúa, y eso sigue provocando que los ingleses puedan dar el paso definitivo para hacer una oferta al futbolista que complique aún más la posibilidad de que extienda su contrato en el Bernabéu.