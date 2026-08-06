Brahim llega con ganas

Brahim Díaz regresó el pasado lunes al trabajo en Valdebebas y lo ha hecho con ganas. El atacante madridista quiere triunfar en el Real Madrid y está muy motivado con este curso que empieza con nuevo entrenador. Su objetivo es ganarse la confianza de José Mourinho con trabajo y pelear por un puesto en el costado derecho.

Tras la disputa del Mundial con Marruecos, donde fue uno de los mejores jugadores de su Selección, Brahim vuelve a su vida en el Real Madrid con ganas de ser importante. Sabe que cada vez que llega un nuevo entrenador, se presentan nuevas oportunidades para todos. Y ahí se presenta su momento para ganarse un puesto en el once blanco.

«Tenía muchas ganas de volver, de estar aquí y de ver a los compañeros. Tengo muchas ganas de esta temporada y estoy muy contento de estar de vuelta», señaló Brahim en su regreso a la pretemporada blanca. Se incorporó al trabajo el lunes junto a Vinicius y Bernardo, y este sábado tendrá el primer amistoso (segundo del Real Madrid en este verano) para ir probándose sobre el verde.

La posición de extremo derecho está totalmente abierta en el Real Madrid. A la espera de que se anuncie el fichaje de Diomande, esa posición cuenta con varios candidatos. Uno de ellos sería el costamarfileño. Pero tendrá que ganárselo bajo las órdenes de José Mourinho. Brahim entra como una de las opciones con Arda, Valverde e incluso Endrick. Pero el malagueño tiene ya un recorrido en esa posición.

«Está yendo muy bien, porque tanto él como todo su staff están muy bien preparados. Ya sabemos lo que es Mourinho, todo lo que ha ganado, y queremos seguir ganando con él. Nos dice que seamos intensos, que tenemos mucha calidad individual, que podemos marcar la diferencia, pero que al final el trabajo es superimportante. Que nos sacrifiquemos los unos por los otros y que seamos un equipo», señaló Brahim en una entrevista a los medios oficiales del club sobre el técnico luso. Mou quiere trabajo y ahora es turno del malagueño de dárselo.