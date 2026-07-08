Brahim convence a Mourinho

La explosión de Brahim Díaz cuando se pone la camiseta de Marruecos ya es un habitual. El futbolista del Real Madrid está firmando el mejor torneo de su carrera y se ha convertido en el gran líder de unos Leones del Atlas que ya está entre las ocho mejores selecciones del Mundial. Los de Mohamed Ouahbi siguen soñando gracias al talento del internacional marroquí, que está dejando actuaciones decisivas partido tras partido y que ya ha entrado en la historia del fútbol africano.

El madridista ha sido el faro ofensivo de Marruecos desde el estreno del campeonato. Ante Brasil dio la primera muestra de su enorme nivel con una asistencia a Ismael Saibari para abrir el marcador frente a una de las grandes favoritas al título. Volvió a resultar decisivo contra Escocia, donde repartió otro pase de gol que acabó dando una victoria fundamental para encarrilar la clasificación. Frente a Haití tuvo un encuentro menos brillante en las cifras, pero volvió a ser el futbolista que hizo jugar al equipo entre líneas, generando ventajas constantemente y liderando el ataque marroquí.

Descomunal contra Canadá

Su gran exhibición llegó en los octavos de final. Marruecos goleó 3-0 a Canadá y Brahim volvió a demostrar por qué está siendo uno de los mejores futbolistas del torneo. Con el partido abierto, fabricó dos asistencias magistrales. Primero lanzó el contragolpe que terminó con el gol de Azzedine Ounahi y, ya en el descuento, volvió a conducir con enorme personalidad para regalar el tanto definitivo a Soufiane Rahimi. Dos pases de gol más para alcanzar una cifra que nadie había conseguido antes.

Con esas cuatro asistencias, Brahim se ha convertido en el primer jugador africano de la historia que alcanza ese registro en una misma edición del Mundial. Un récord que confirma el espectacular momento que atraviesa el futbolista del Real Madrid, convertido en el líder absoluto de una selección que ya mira de frente a cualquier rival.

Una estrella en Marruecos

Pero su impacto va mucho más allá del césped. En Marruecos, Brahim es una auténtica estrella nacional. Su imagen aparece en campañas publicitarias por todo el país, protagoniza anuncios de grandes compañías, ocupa carteles en las principales ciudades y su rostro está presente incluso en gasolineras y promociones comerciales. El madridista se ha transformado en el gran icono deportivo del país y, probablemente, en el futbolista con mayor repercusión de todo el continente africano en estos momentos.

Ahora llega el desafío más exigente. Marruecos se enfrentará a Francia en los cuartos de final del Mundial con la ilusión de seguir haciendo historia. Y lo hará de la mano de un Brahim Díaz que atraviesa el mejor momento de su carrera, liderando a toda una nación que ya cree que cualquier sueño es posible.

Fijo en el Real Madrid

Mientras sigue agrandando su figura en el Mundial, el futuro de Brahim Díaz está completamente definido. En el Real Madrid no existe ninguna duda con el internacional marroquí, al que consideran una pieza muy importante para el nuevo proyecto que encabezará José Mourinho. De hecho, aunque todavía no se ha hecho oficial, el atacante renovó hace más de un año su contrato con el conjunto blanco, ampliando su vinculación más allá de 2030. Una apuesta de presente y de futuro que refleja la enorme confianza del club en un futbolista que siempre ha respondido cuando ha tenido la oportunidad.

Esa confianza es mutua. Brahim tampoco contempla otro escenario que no sea seguir en el Santiago Bernabéu. El internacional marroquí no tiene intención de escuchar ofertas este verano, convencido de que su sitio está en el Real Madrid. Sabe que la competencia en el ataque será feroz, pero también que Mourinho valora especialmente un perfil como el suyo. Su capacidad para jugar entre líneas, desequilibrar desde el banquillo o rendir como titular en varias posiciones del frente ofensivo convierten al malagueño en un recurso de enorme valor para el técnico portugués.

En Valdebebas tienen claro que ha llegado el momento de que Brahim dé el salto definitivo. Ya no es el futbolista que necesitaba reivindicarse cada vez que saltaba al césped, sino un jugador consolidado, fiable y decisivo en los partidos importantes. Por eso, mientras sigue liderando a Marruecos en el Mundial, en el Real Madrid nadie se plantea abrirle la puerta de salida. Al contrario: el club quiere que sea una de las referencias del nuevo proyecto y la renovación cerrada hace más de un año es la prueba más evidente de esa apuesta.