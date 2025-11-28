El PSOE busca un ‘gurú’ electoral que salve a Diana Morant de la derrota que le auguran las encuestas

El PSOE busca un gurú en estrategia electoral para Diana Morant. En concreto, alguien que permita a la actual secretaria general del PSPV, Diana Morant, evitar la derrota que le auguran todas las encuestas de cara a las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Diana Morant no ha conseguido asentar su mensaje, ni tampoco convertirse en una persona conocida para los valencianos. Ni tras la DANA ni ahora ha logrado superar en intención de voto al PP a pesar de la situación que ha atravesado Carlos Mazón. Las alarmas se han encendido en previsión de la reciente llegada de Pérez Llorca como nuevo líder del PP. Hasta el punto que los socialistas buscan ya alguien que dirija su estrategia hasta elecciones y que pueda darle la vuelta a la situación.

Diana Morant llegó ya con el paso cambiado al PSPV. De hecho, para que ella pudiera ser secretaria general, tuvo que mediar el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán. De modo, que sus dos contrincantes electorales se retirasen. Pero, ni en el peor momento de Mazón, el PSOE de Diana Morant consiguió superar al PP en la Comunidad Valenciana. Con el agravante de que otra crisis que también se alarga, la de la coalición nacionalista Compromís, hacía que ni sumando los dos partidos hayan tenido o tengan opciones de alcanzar la Generalitat.

Con Diana Morant, el PSOE es un partido que atraviesa una situación muy complicada. Está sin presidente desde que hace casi cuatro meses dimitiera como tal el ex alto comisionado de Sánchez para la DANA, José María Ángel. Se marchó cuando estalló el escándalo de su currículum fake. En la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana, Alicante, la agrupación está dirigida por una Gestora cuyo presidente ni siquiera es de la ciudad, desde hace meses.

Las bases están dejando de creer en la candidata. Al punto, de que comienzan a elogiar vivamente como candidata a la Generalitat a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. En suma, que no ha caído con buen pie desde que fuera impuesta por Sánchez.

Ahora, a año y medio de las elecciones, la preocupación por la situación del PSOE valenciano y de la propia Diana Morant comienza a ser muy honda. Hasta el punto de que se busca un gurú electoral que pueda dar la vuelta a la situación. Porque, si PP y Vox empiezan a crecer en la Comunidad Valenciana, Diana Morant perderá las Autonómicas. Pero, Sánchez, en unas Generales, también caerá.

Según el perfil deslizado a OKDIARIO, no tiene que ser un estudioso de los procesos electorales. Basta con que sea alguien que ya ha participado en otros procesos del PSOE en la Comunidad Valenciana y ha conseguido triunfos. Si una vez aplicado este remedio, Diana Morant tampoco es capaz de remontar, el PSOE abrirá la puerta a un cambio.