Adiós a las zapatillas de casa: la novedad que arrasa en España y que es mucho más cómoda y útil

Hay una serie de elementos con los que convivimos a diarios que consideramos indispensables, como las zapatillas de casa. Sin embargo, en los últimos meses, ha surgido una tendencia que cada vez cobra más fuerza en grandes superficies y tiendas online. Esta tendencia no ha surgido de la nada, sino que responde a la necesidad de solucionar uno de los principales inconvenientes de las zapatillas: la suciedad que se adhiere a las suelas.

Por mucho que nos esforcemos en mantener la casa limpia, es inevitable que se peguen pelos, migas y pelusas. Lo peor es que toda esta suciedad termina pegada a las suelas de las zapatillas de casa, de forma que la vamos dispersando por todos los rincones del hogar. Aquí es donde entran en juego las zapatillas con suela desmontable de microfibra, que limpian mientras caminamos. Si bien no sustituyen la limpieza, ayudan a reducir esa sensación constante de que el suelo está sucio.

Adiós a las zapatillas de casa de toda la vida

El funcionamiento de estas zapatillas no pueden ser más sencillo y, al mismo tiempo, efectivo. Al tener la suela de microfibra, ésta actúa como un trapo que va recogiendo toda la suciedad. Cuando termina el día, simplemente la quitamos, la lavamos y la volvemos a colocar. Actualmente, podemos encontrar en el mercado modelos a la venta que incluyen varias suelas, de forma que podemos colocar una mientras se lava y se seca la otra.

La microfibra, tal y como su propio nombre indica, es una fibra sintética extremadamente fina. Esta estructura le permite atrapar pequeñas partículas, incluido el polvo, sin necesidad de utilizar productos químicos. Además, funciona en seco, sin necesidad de agua. Éste es el motivo por el que se utiliza tanto en trapos de limpieza; a diferencia de otros materiales, no sólo arrastra la suciedad, sino que la «atrapa» entre sus fibras.

Estas zapatillas de casa rinden mejor en superficies lisas y uniformes, como el parqué, el mármol, el suelo laminado o la tarima flotante. Sin embargo en superficies muy rugosas o en alfombras de pelo largo no son muy eficaces.

¿Cómo cuidar la suela?

Ahora bien, para que la suela de microfibra realmente cumpla su función y el suelo de casa siempre luzca impecable, es importante saber cómo cuidarla. Lo primero y más importante, según expertos en limpieza del hogar, es evitar el suavizante durante el lavado, ya que reduce su capacidad de absorción. Finalmente, para evitar malos olores, es fundamental dejar que la suela se seque completamente antes de volver a utilizarla.

Lava las suelas de microfibra por separado, sin mezclarlos con algodón u otras telas que suelten pelusa. Antes de meterlas en la lavadora, sacúdelas bien para eliminar restos de suciedad o polvo acumulado. Elige un programa suave con agua fría o tibia (máximo 40 °C) para no dañar las fibras.

La pregunta que todo el mundo se hace con respecto a estas zapatillas de casa es si realmente merecen la pena. Pues bien, lo que debes tener en cuenta es que no reemplazan una limpieza en profundidad ni van a dejar el suelo reluciente por arte de magia. Sin embargo, pueden ser de gran ayuda para mantener a raya el polvo del día a día y, sobre todo, para evitar que la suciedad se disperse por todos los rincones del hogar.

Detergente casero para fregar el suelo

Detergente casero para fregar el suelo

Ingredientes Jabón de Marsella rallado (1 cucharada) Bicarbonato (1/2 cucharadita) Agua caliente para disolver Agua fría o templada para ajustar la temperatura Aceite esencial (10 a 20 gotas de limón, lavanda, árbol de té o el que más te guste) Elaboración Mezcla el jabón rallado con el bicarbonato y guárdalo en un bote seco, tendrás preparado para muchas semanas. Cuando vayas a fregar, añade una cucharada de esta mezcla a un cubo con agua bien caliente, remueve hasta que se disuelva y termina con un poco de agua templada. Para un aroma natural y fresco, añade unas gotas de tu aceite esencial preferido.

