El barrio de Ibiza donde hay tanta delincuencia que hasta el PSOE le da la razón a Vox: «Es el Bronx»

El barrio ibicenco de Ses Figueretes se ha convertido desde hace algunos años en un auténtico estercolero de delincuencia. Los robos en plena calle y las peleas están a la orden del día y son muchos los vecinos que llevan toda una vida en esta zona pero que ahora, hartos de la inseguridad, se plantean seriamente marcharse a otro lado.

En el último pleno del Parlamento balear, Vox decidió denunciar alto y claro la situación de este barrio, situado frente al mar y que cuenta con un extenso paseo marítimo, ahora empañado por la presencia de bandas de ladrones, algunos de origen magrebí y armados con navajas, que se dedican a robar carteras y relojes a los residentes y turistas, sobre todo en temporada estival.

Ses Figueretes es el barrio donde creció la diputada de Vox Patricia de las Heras, quien asegura que la zona «antes era un sitio tranquilo y ahora muchos lo llaman el Bronx a causa de la inmigración ilegal descontrolada». La dirigente ibicenca avisó este pasado martes de que «o se actúa ya en esta zona o quedará totalmente perdida para el turismo y para los vecinos».

Tal es la situación en Ses Figueretes que la diputada del PSOE balear Irantzu Fernández le dio la razón al partido al que siempre llaman «ultraderecha». «Comparto totalmente con usted la preocupación por el abandono del barrio de Ses Figueretes», dijo.

Sin embargo, la socialista aprovechó su intervención para responsabilizar al Ayuntamiento de Ibiza gobernado por el PP de la inseguridad de este barrio. «Es inaceptable el abandono el abandono del barrio por el Consistorio», afirmó ignorando que es el propio Ayuntamiento ibicenco el que ha exigido junto con Vox que el barrio sea declarado como zona turística de reconversión para «acceder a fondos específicos para la rehabilitación urbana, mejora de infraestructuras, seguridad, limpieza y promoción turística».

Es «una herramienta útil, concreta y necesaria para revertir la decadencia actual, aunque con sus políticas europeas de fronteras abiertas la solución definitiva queda aún lejos», argumentó De las Heras.

El barrio de Ses Figueretes se encuentra muy cerca del de Talamanca, donde los vecinos están de los nervios por la presencia de un lujoso centro de menas. Se trata de un edificio formado por doce adosados y una piscina comunitaria situado casi en primera línea frente al mar, en el que conviven menores inmigrantes no acompañados, a quienes acusan de haber roto la tranquilidad del barrio.

La instalación está situada en el número 23 de la calle Illa Plana, en la localidad de Talamanca. Desde los balcones del centro de acogida, los menas gozan de vistas al mar y a chalets de lujo de nueva construcción. Se trata de un complejo de alto nivel, con piscina y hasta servicio de catering.

Tras la apertura de este centro, los nervios de los vecinos de Talamanca se han disparado. Los residentes temen que la inseguridad en el barrio se vea alterada. De hecho, algunos han pedido la instalación de cámaras de seguridad en la calle donde se encuentra el edificio o la prohibición a los propios menores de ciertas actividades de ocio.