Adidas elige a Lamine para su anuncio del Mundial y ‘le obliga’ a llevar un dorsal distinto al del Barça

Adidas ha desvelado su anuncio para el Mundial 2026 con Lamine Yamal como protagonista. La multinacional alemana ha desvelado recientemente las camisetas para la gran cita que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano. El crack del Barcelona ha sido uno de los elegidos para promocionar las nuevas elásticas, entre ellas la de España, en la que aparece con el número 19 a la espalda.

Lamine Yamal no lleva el mismo número en el Barcelona y en la Selección este año. Este verano, el extremo azulgrana cambió de dorsal y abandonó el 19 para heredar el 10 de Leo Messi. Pero en el combinado nacional continúa con el 19, ya que el 10 es propiedad de Dani Olmo, que ha entrado en la reciente convocatoria que ha dado Luis de la Fuente este viernes. Es por eso que en el anuncio de Adidas, Lamine aparece con el 19 a la espalda.

Esto significa que, salvo sorpresa o cambio de última hora, la estrella de la selección española lucirá ese número durante el próximo Mundial. En el anuncio de Adidas aparecen grandes estrellas como Florian Wirtz, Leo Messi o Rodrigo De Paul. El nombre de Lamine Yamal aparece en la portada de uno de los periódicos con el titular: «El calentamiento del salvaje Oeste de Lamine».

Yamal aparece en el típico salón del oeste vestido con la camiseta de España, el 19 a la espalda, un sombrero cowboy y subido en una especie de toro mecánico. Al más puro estilo el salvaje Oeste. Todo ello ante la atenta mirada de Aitana Bonmatí, estrella de la selección española femenina.

Lo cierto es que parece bastante improbable que Lamine Yamal cambie de dorsal antes del Mundial. Primero porque en este anuncio de su patrocinador ya le presentan con 19, y segundo porque el 10 lo lleva Dani Olmo, su compañero en el Barça. Así que de momento, la estrella de España llamada a liderar al equipo hacia su segundo Mundial irá con el dorsal 19.