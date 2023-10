El Masters 1000 de Shanghai coloca a Carlos Alcaraz a la altura de Federer

Carlos Alcaraz es, sin duda alguna y con total merecimiento, uno de los principales reclamos del circuito ATP en la actualidad y, en la primera visita a China desde 2019 de la competición tenística profesional, se está dando buena cuenta del potencial tenístico y mediático del actual número dos del ranking ATP. Después de su derrota en semifinales del ATP 500 de Pekín tras un mal día ante Jannik Sinner, Alcaraz quiere asaltar el título en el Masters 1000 de Shanghai y contará para ello con un privilegio a la altura, ni más ni menos, que de Roger Federer.

El Masters 1000 de Shanghai es uno de los torneos de tenis que por estética y cuidado de los tenistas, más especial resulta de cara a los propios jugadores. En esta labor de hacer sentir como en casa a los verdaderos protagonistas del juego y que puedan dar el 100% en la pista, la organización del torneo disputado en China dota de un vestuario, una habitación especial y exclusiva a los diez mejores tenistas del cuadro final, coincidiendo con los primeros cabezas de serie.

En esta edición de 2023, Carlos Alcaraz cuenta con el privilegio de ser el número uno del cuadro final del Masters 1000 de Shanghai, debido a la ausencia de Novak Djokovic en este torneo y el resto de la gira asiática –regresará en Paris-Bercy– y la organización del torneo le ha dado el vestuario o habitación principal, la que ha pertenecido a otros tenistas de renombre pero especialmente a uno, Roger Federer.

. @SH_RolexMasters has 10 independent locker rooms for top players, and each room with a sign displaying previous owners. Basically Alcaraz is taking Federer's room, which had been used by Roger for 12 years.

Feels as right, no? pic.twitter.com/56hbaae8hK

— Bendou Zhang🎾 (@BendouZhang) October 4, 2023