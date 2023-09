Federer deja atónito a Rafa Nadal con su respuesta sobre su mejor pareja de dobles

Roger Federer y Rafa Nadal han dibujado, a lo largo de los años, una de las principales rivalidades del mundo del deporte, en toda su historia. Ambos tenistas son considerados, junto a Novak Djokovic, como los mejores de todos los tiempos, y además, guardan una gran relación fuera de la pista, tal y como se ha demostrado con un último episodio en el que una pregunta de Nadal provoca una respuesta de Federer inesperada incluso para el 14 veces campeón de Roland Garros.

Todo sucedió en una charla en la Laver Cup, torneo impulsado por Roger Federer en el que se miden tenistas de Europa y del resto del Mundo, en dos equipos diferenciados y que, por segunda edición consecutiva, ha tenido al Team World como campeón. Jim Courier, ex tenista y encargado de las entrevistas, charló a pie de pista con Federer, al que hizo varias preguntas y también reclamó la colaboración de otros actores. Ahí apareció, como entrevistador eventual, Rafa Nadal.

Sobre la pista del Rogers Arena de Vancouver, Roger Federer, y al otro lado de la pantalla, un Rafa Nadal que cuestionó a su rival y amigo sobre su compañero de dobles favorito, todo al hilo de la pareja que ambos formaron en el último torneo de Federer, en la edición de 2022 de la Laver Cup. Ante la pregunta de Nadal, Roger no dudó en contestar y lo hizo sorprendiendo a propios y extraños.

«Quiero decir, pensé que era mi esposa hasta que apareció este tipo, Rafa, para serlo él», respondió Federer, provocando la sorpresa y risas por parte de los presentes en Vancouver. «Lo del año pasado fue especial en otro nivel. Lo compartiremos para siempre», recordaba Roger, al hilo de lo sucedido en 2022, cuando el helvético formó pareja con Rafa en un partido de dobles para la historia y que sirvió de despedida para el crack de Basilea.

Federer y su ‘morriña’ por el tenis

Esta no fue la única respuesta destacada de Roger Federer en esta entrevista, en la que también habló de lo que echa de menos del tenis. «Extraño todo lo relacionado con el juego, los momentos emocionantes que pasamos en la cancha, los puntos de quiebre salvados, ganar puntos de partido, levantar trofeos, pasar junto a los aficionados, tomar selfies, pero no puedo tenerlo todo, lo he tenido durante 25 años y fue increíble, y lo volvería a hacer», aseguró.

Federer, ¿sucesor de Bjorn Borg?

Otro de los que preguntaron a Federer fue el capitán del equipo europeo en la Laver Cup, la leyenda del tenis Bjorn Borg. El sueco no se cortó y preguntó a Roger si puede ser su sucesor como entrenador en el torneo. «Ese puesto es tuyo para siempre.. Pero, ¿por qué no algún día? No lo pienso de inmediato, pero estoy absolutamente abierto a esa posibilidad, sólo quiero contribuir al tenis de cualquier modo», respondía Federer, dejando la puerta abierta dentro de una nueva vida que define como «realmente intensa y hermosa, con muchas cosas divertidas que hacer».