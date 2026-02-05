Ibiza restringirá aún más la entrada de coches a turistas el próximo verano: 1.200 menos que en 2025

Ibiza restringirá aún más la entrada de coches a turistas el próximo verano: 1.250 menos que en 2025 después de que el Consell gobernado por el PP, tras varias reuniones con los sectores afectados, haya abierto el trámite de participación previo a la adopción del acuerdo plenario que debe regular la entrada y permanencia de vehículos en la isla, durante las temporadas de verano de 2026 y 2027.

El documento que sirve de base a este proceso establece, como punto de partida un techo máximo de 18.918 vehículos diarios en circulación para el verano de 2026, lo que supone una reducción de 1.250 respecto al límite autorizado en 2025.

Esta propuesta acelera de forma clara el calendario de contención previsto en el estudio técnico de capacidad elaborado por Movytrans.

Con la reducción prevista para 2026 y la nueva disminución planteada para 2027, el Consell alcanzará en sólo dos años el límite de vehículos que el estudio situaba en un horizonte de cinco, avanzando así de forma decidida hacia el nivel de saturación considerado óptimo desde el punto de vista técnico.

La propuesta incorpora una gestión dinámica del período de limitación con el objetivo de actuar de forma más eficiente sobre las semanas de mayor presión.

En este sentido, el período de aplicación se ajusta y pasa a situarse entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, en lugar del 1 de junio al 30 de septiembre.

Este cambio permite concentrar la regulación en el momento de máxima saturación y, al mismo tiempo, incentivar que parte de los desplazamientos que tradicionalmente se producían en agosto se trasladen hacia la primera quincena de junio o la segunda de septiembre, cuando la capacidad de la isla es mayor, sin superar en ningún caso el techo máximo de vehículos establecido.

Dentro del límite general de vehículos diarios, la propuesta fija también el número máximo de vehículos de alquiler sin conductor que pueden circular por la isla durante el período de limitación. Esta cuota se reduce para la temporada de 2026 (500 menos) y prevé una nueva reducción adicional en 2027, dentro de una senda progresiva que permite ajustar la oferta a la capacidad real de la isla y favorecer una distribución más equilibrada.

La propuesta da continuidad al sistema iniciado en 2025 y se fundamenta en criterios técnicos y en el análisis de la capacidad vial y portuaria de la isla.

En este sentido, los datos de la Autoridad Portuaria de Baleares muestran que el volumen total de vehículos de pasaje y mercancía acumulados entre junio y septiembre se ha reducido en unos 30.000 vehículos.

Esta menor acumulación de flujos en los meses de verano, especialmente en el cómputo hasta septiembre, confirma el efecto positivo de las primeras medidas de regulación.

De acuerdo con lo que establece la ley, con la apertura de este trámite de participación se da audiencia a los sectores directamente afectados antes de la aprobación definitiva del acuerdo por parte del pleno del Consell. Este proceso permitirá recoger aportaciones y ajustar el texto final que regulará la limitación de vehículos en Ibiza durante los veranos de 2026 y 2027.