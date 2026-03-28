Ibiza revoluciona su transporte público: 65 nuevas líneas y más autobuses, rutas y horarios

Ibiza revoluciona su transporte público: 65 nuevas líneas con más autobuses, rutas y horarios que entrarán en vigor el día 1 de abril en la isla, y que supondrá un antes y un después en el transporte público por carretera.

A partir del próximo miércoles, las líneas actuales desaparecen tal y como se conocen hasta ahora, y serán sustituidas por nuevas que no sólo pueden significar un cambio de nombre o de numeración, sino que en muchos casos pueden cambiar de ruta y de horario.

Por todo ello, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha recomendado a la población que esté pendiente de qué cambios sufrirán las líneas que empleaban hasta el momento y descargar la aplicación Alsa Mobi4U de la empresa que prestará el servicio.

En la misma, los usuarios podrán ver de manera muy intuitiva qué paradas de autobús hay cerca de donde están, qué autobuses pasan y lo que supondrá toda una revolución: saber en tiempo real cuántos minutos faltan para que pase el siguiente. Esta aplicación termina con la incertidumbre de no saber si un autobús ya ha pasado o no cuando llegamos a una parada.

El conseller de Movilidad, Mariano Juan, ha explicado por su parte que estas mejoras forman parte de una estrategia más amplia de pacificación de la red viaria insular, recordando que la entrada en marcha de esta nueva contrata coincide en el tiempo con la entrada en vigor de la Ley de limitación de vehículos.

Por su parte, el director general de Alsa, Víctor López, ha indicado que 22 de los nuevos autobuses empezarán a operar desde el día 1 de abril, recordando la progresividad con la que entrará en marcha la nueva contrata y ha incidido en que estos vehículos son una demostración de la tecnología de última generación que Alsa implementará en Ibiza, siendo la isla con mayor grado de electrificación del transporte público en estos momentos.

El nuevo servicio de transporte público contará con 65 nuevas líneas, cuya nomenclatura responde a sus puntos de origen o destino.

Así, las rutas que conectan los principales núcleos pasarán a denominarse como rutas T (troncales), como son la T1 (San Antonio – San Rafael Ibiza), la T2 (San Antonio – San José Ibiza), la T3 (Santa Eulalia – TIB), la T3 (Santa Eulalia – TIB) Eulalia – San Antonio), la T6 (San Juan – San Lorenzo – Santa Eulalia) o la T7 (San Juan – San Antonio).

Las que conectan núcleos de población de menor tamaño son las rutas A (accesibilidad).

Las que lo hacen entre núcleos de población con playas son las rutas P.

Las que transcurren dentro de un mismo núcleo de población son las U (urbanas), con la excepción de aquellas que lo hacen por la ciudad de Ibiza y que forman parte del convenio con el Ayuntamiento, que son las UE.

Las nocturnas se identifican con una N y las que dan cobertura a puntos de ocio nocturno con una D.

Además, se pondrán en circulación cinco rutas especiales AERO que conectan varios puntos con el aeropuerto: AERO1 San Antonio – San José – Aeropuerto; la AERO2 Ibiza – San Jorge – Aeropuerto; AERO3 Ibiza – Aeropuerto express; AERO4 Cala Nova – es Canar – Santa Eulària – Aeropuerto y, finalmente, AERO5 Aeropuerto – playa de en Bossa – Figueretes.