El PSOE pierde la cabeza en Ibiza: exige tarjeta de transporte para los inmigrantes sin presentar el NIE

El PSOE pierde la cabeza en Ibiza: exige tarjeta de transporte para inmigrantes sin presentar el Número de Identidad Extranjero (NIE).

Los socialistas, junto a Izquierda Unida-Podemos, han denunciado ante el Defensor del Pueblo la decisión del Consell de Ibiza de retirar la tarjeta de transporte público a inmigrantes empadronados en la isla sin DNI o NIE

Según han expresado estas formaciones, se trata de una medida «inconstitucional» y «la más discriminatoria que se ha hecho nunca en esta institución», afectando a más de 3.000 personas residentes en la Isla.

Para la portavoz socialista Elena López, se trata de «un castigo horroroso, un castigo que nunca debería haber hecho esta institución a los inmigrantes. Por esta misma razón pensamos que la única forma de que esto se pare es acudiendo al Defensor del Pueblo».

Pero como ha apuntado el grupo insular del PP en el Consell de Ibiza, no es más que hacer cumplir lo mismo que imponen los gobiernos socialistas en Cataluña, o incluso en el conjunto de España, a través de los bonos de transporte de Renfe».

«La evidente hipocresía de quienes exigen al PP de Ibiza lo que no son capaces de aplicar allá donde gobiernan, se suma a la flaqueza de los argumentos legales en los que basan su denuncia, alegando una supuesta discriminación en base a una serie de artículos de la Constitución que no tienen cabida aquí, pues no se ha establecido ningún requisito de raza o nacionalidad, sino de estatus administrativo. Cualquier persona que cumpla la Ley y obtenga la documentación en regla, puede acceder a las tarjetas de autobús y, por ende, a la gratuidad».

También ha asegurado que el planteamiento de la oposición supone «no querer tener ningún cuidado por los recursos públicos, que no son más que la aportación que día a día hacen todos los ciudadanos para mantener los servicios públicos».

Por todo ello, el PP ha reiterado que la decisión es «responsable, legal y necesaria y pone de relieve que el PSOE y Podemos buscan el victimismo pensando en que van a ganar votos, negando incluso principios básicos como que la inmigración ha de ser regular y controlada para integrarse de verdad en nuestra sociedad».

Sin embargo, socialistas y Podemos han lamentado que esta exigencia de tener DNI o NIE como se le pide a cualquier residente, puede vulnerar el principio de igualdad y generar «discriminación» puesto que impide acceder al transporte público bonificado a residentes que cumplen con la obligación de empadronarse, pero que no disponen de estos documentos administrativos.

La denuncia solicita al Defensor del Pueblo que admita a trámite la investigación y valore la posible vulneración de varios artículos de la Constitución, así como la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de extranjeros en España y que, si lo considera, formule una recomendación instando al Consell a garantizar el acceso a los abonos «en igualdad de condiciones a las personas empadronadas, con independencia de su situación administrativa».