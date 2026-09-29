La miniacampada por la vivienda de la Plaza España de Palma seguirá «con o sin permiso» durante 20 días más

La miniacampada por la vivienda de la Plaza España de Palma continuará «con o sin permiso» durante 20 días más, aunque se apruebe el llamado decreto Maricarmen con la prórroga indefinida de los alquileres y la prohibición de los desalojos.

Después de una primera noche en la que han acampado una veintena de personas, aunque los propios integrantes matizan que el número varía en función del momento del día porque hay personas que se van a trabajar o a descansar, Albert, un joven universitario participante en la acampada, ha destacado que el decreto de la vivienda «debe incluir especificidades para Baleares» por la emergencia habitacional que hay en las Islas.

El joven ha explicado que, aunque se apruebe el decreto, la Asamblea aprobará una prórroga de la acampada de 20 días. Sin embargo, si no se aprueba, los sindicatos de vivienda convocarán una huelga general, ha recordado.

Según dicen, esta acampada podría prolongarse si el decreto Maricarmen no incluye una cláusula especial para Baleares, aunque la acampada de Madrid acepte el decreto. En este caso, los manifestantes podrían también convocar manifestaciones, por lo que se han mostrado muy «expectantes» con el decreto Maricarmen aunque han asegurado que «será un parche momentáneo insuficiente», al menos para Baleares, en declaraciones a Europa Press.

La acampada en Plaza de España tiene como objetivo «ser un punto de apoyo para la acampada de Madrid y replicar el apoyo al decreto Maricarmen», además de presionar al Gobierno central, «que lleva siete años sin mover un dedo por la vivienda».

Albert ha asegurado que, en caso de lluvia, «se tendrán que mover las cosas a un sitio cubierto o meterse todos en tiendas de campaña cerradas». Si esto ocurre, se plantean la posibilidad de desplazarse a la estación intermodal, ya que «no hay muchos sitios donde taparse en Palma».

Recolecta de alimentos

La protesta en plaza España cuenta por el momento con ocho tiendas de campaña y una veintena de integrantes que se turnan para poder ir a trabajar, recolectar víveres o ir a descansar.

La acampada cuenta con una planificación diaria para sus integrantes. Así, en la mañana de este martes, por ejemplo, ha habido un taller de pancartas y sobre el mediodía se realizará una recolecta de alimentos y, posteriormente, una comida popular. Ya por la tarde, a las 18.30 horas, se reunirá la Asamblea.

Albert ha remarcado la «solidaridad de los vecinos y de los restaurantes de la zona», que han donado alimentos y productos de higiene como servilletas o papel higiénico. No obstante, ha señalado que la gran mayoría de los recursos se los deben financiar ellos mismos.

Los integrantes de la acampada cuentan con distintos roles. El joven ha subrayado que existe un grupo jurídico, otro de redacción, otro de comunicación y otro de apoyo psicológico y emocional.