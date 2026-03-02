Conjunción Luna y Spica: cuándo ocurre y cómo observarla

Seguro que alguna vez has mirado al cielo y has visto la Luna muy cerca de una estrella especialmente brillante. Esa sensación de que la Luna y una estrella están “a puntito de tocarse” es justo lo que en astronomía llamamos conjunción. En realidad, esto no significa que estén cerca de verdad ahí arriba en el espacio, sino que desde nuestra perspectiva en la Tierra da la impresión de que están alineadas o casi pegadas en el cielo.

Cuando decimos que veremos una conjunción entre la Luna y Spica, nos referimos a ese momento en el que nuestro satélite va a «passar» junto a la estrella más brillante de la constelación de Virgo. Spica es potente, azulada, con ese brillo elegante que llama la atención sin esfuerzo en las noches de primavera.

Lo mejor de todo es que no necesitas ser experto ni tener telescopio carísimo. Basta con mirar hacia arriba sabiendo lo que estás viendo. Y cuando entiendes un poco lo que está pasando, deja de ser “la Luna con una estrella al lado” y se convierte en un pequeño espectáculo cósmico ocurriendo en directo.

Entonces… ¿cuándo se produce esta conjunción entre la Luna y Spica?

La Luna no está quieta. Cada noche cambia ligeramente de posición y recorre el cielo atravesando distintas constelaciones. Aproximadamente cada 27 días y medio completa una vuelta respecto al fondo de estrellas. Eso significa que, más o menos una vez al mes, vuelve a pasar cerca de Spica.

Ahora bien, la fecha exacta varía siempre. No es algo fijo como “el día 15 de cada mes”. Puede suceder a principios, a mediados o a finales. Por eso lo más recomendable es consultar un calendario astronómico actualizado o alguna aplicación de observación del cielo que te indique el momento preciso según tu ubicación.

¿Dónde se puede ver mejor?

Veremos esta conjunción desde cualquier lugar donde la constelación de Virgo esté visible en ese momento del año. Una vez identificada la zona, la Luna será imposible de pasar por alto. Es el objeto más brillante del cielo nocturno (salvo que haya planetas muy destacados), y Spica aparecerá como un punto luminoso cercano, con un brillo más frío y azulado.

Si puedes, aléjate un poco de la contaminación lumínica. No hace falta irse a mitad del campo, pero sí evitar farolas directas o luces intensas que dificulten la adaptación de la vista.

Cómo observarla y disfrutarla de verdad

Lo mejor de esta conjunción es que no necesitas telescopio. Se puede disfrutar perfectamente a simple vista. De hecho, muchas veces es más agradable observarla sin instrumentos, apreciando el conjunto del cielo.

Aun así, hay algunos pequeños consejos que marcan la diferencia. Primero, deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos minutos. Evita mirar el móvil constantemente. Segundo, intenta observar cuando la Luna no esté demasiado baja en el horizonte, ya que la atmósfera puede distorsionar ligeramente la imagen.

Si tienes unos prismáticos (por ejemplo 7×50 o 10×50), la experiencia mejora bastante. Podrás ver con más detalle la superficie lunar y mantener a Spica dentro del mismo campo visual si la separación angular es pequeña.

Con telescopio también es posible, aunque la Luna ocupará gran parte del encuadre y Spica aparecerá como un punto brillante cercano. Es más un ejercicio técnico que una necesidad real.

Un poco más sobre Spica

Spica no es una estrella cualquiera. Está situada a unos 250 años luz de la Tierra y es mucho más caliente y luminosa que el Sol. De hecho, es un sistema binario: son dos estrellas orbitándose mutuamente, aunque a simple vista solo vemos un punto brillante.

Su tonalidad azul-blanca indica una temperatura muy alta. Eso explica su intensidad y por qué resalta tanto en el cielo nocturno cuando la contaminación lumínica no es excesiva.

Históricamente, Spica tuvo un significado especial. En algunas culturas antiguas se asociaba con la agricultura y la cosecha, porque su aparición en determinadas épocas del año coincidía con ciclos agrícolas importantes.

¿Es un fenómeno raro?

No, no es raro. Ocurre cada mes. Pero eso no le quita encanto. De hecho, precisamente porque sucede con frecuencia, puedes planificar verlo varias veces al año y comparar cómo cambia la escena según la fase lunar o la separación entre ambos cuerpos.

Algunos meses la Luna pasa bastante cerca y el espectáculo es llamativo. En otros, la distancia es mayor y el efecto es más discreto. Parte de la gracia está en esa variabilidad.

Fotografía del encuentro

Fotografiar la conjunción puede ser un reto interesante. La Luna es muy brillante y Spica mucho menos, así que encontrar un equilibrio de exposición requiere algo de práctica.

Si utilizas una cámara con modo manual, prueba diferentes tiempos de exposición y juega con la sensibilidad ISO. Un trípode ayuda muchísimo. Un teleobjetivo de 200 a 400 mm suele ser suficiente para encuadrar ambos objetos si están bastante próximos.

Y un consejo práctico: haz varias fotos con ajustes distintos. A veces la imagen que mejor transmite la escena no es la técnicamente “perfecta”, sino la que equilibra mejor la textura lunar con la presencia de la estrella.

Más que un simple alineamiento

Aunque científicamente sea solo una alineación aparente, observar la conjunción entre la Luna y Spica tiene algo especial. Nos recuerda que el cielo está en movimiento constante, aunque a simple vista parezca estático.

