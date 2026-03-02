Conjunción Venus y Saturno: cuándo ver este evento astronómico

A veces miramos al cielo y vemos dos puntos brillantes que parecen casi pegados. Da la sensación de que podrían tocarse. Esa imagen tan sugerente es lo que en astronomía llamamos conjunción.

Pero no, no están cerca de verdad. Venus y Saturno pueden estar distanciados por cientos de millones de kilómetros en el espacio, así que aquí lo que se produce es un efecto óptico: desde la perspectiva de la Tierra, parece que se alinean o se están acercando inmensamente en el cielo.

Sabemos que Venus es el planeta más brillante que podemos observar a simple vista, con su blancura muy blanca, capaz de llamar nuestra atención incluso cuando el cielo todavía no está completamente oscuro. Saturno, en cambio, brilla con más discreción, con un matiz dorado más discretito. Conjuntamente, producen un contraste muy bonito, casi cinematográfico.

No es un eclipse ni una lluvia de estrellas fugaces, pero tiene una cierta sutileza que engancha en cuando sabes lo que miras.

¿Cuándo tiene lugar la conjunción venus-saturno?

Y aquí viene la pregunta de base: ¿cuándo lo podemos ver? Las conjunciones entre Venus y Saturno no siguen una fecha fija del calendario. Dependen del movimiento orbital de ambos planetas alrededor del Sol.

Venus es muchísimo más rápido que Saturno. Venus da una vuelta al Sol en unos 225 días, mientras que Saturno gira en casi 29 años. Y esa distinta velocidad hace que a veces Venus «alcance» a Saturno en el cielo, como si uno se pasase al otro en una carrera cósmica.

Para conocer puntualmente y en el ordenador lo que irá ocurriendo vale la pena consultar aplicaciones para saber la astronomía o calendarios efemérides actualizados según el país en el que te encuentres. Una cosa muy importante: son muchas de estas conjunciones y encuentros, pero ocurren cuando ya ha salido el Sol o cuando ya se ha ocultado. Venus se sitúa como «estrella de la mañana» o «estrella de la tarde», de modo que el encuentro se puede producir poco antes que salga o justo después de que se ponga. Por lo que es muy importante mirar la hora del acercamiento y saber si se verán desde la posición que estás.

Dónde mirar y cómo encontrarla sin complicarte

No hace falta irse a mitad del campo ni subir a una montaña (aunque siempre ayuda). Lo más importante es tener el horizonte despejado. Si la conjunción ocurre al atardecer, deberás mirar hacia el oeste poco después de la puesta de sol. Si es al amanecer, hacia el este antes de que el cielo se ilumine demasiado.

Venus será el primero en llamar tu atención. Es tan brillante que casi parece un faro en el cielo. Saturno estará muy cerca, aunque menos luminoso.

Lo bonito de este fenómeno es que se puede disfrutar perfectamente a simple vista. No necesitas telescopio. De hecho, muchas veces es más agradable observarlo sin instrumentos, simplemente apreciando el conjunto del cielo.

Ahora bien, si tienes prismáticos la experiencia mejora bastante. Podrás ver con más claridad la separación entre ambos y notar mejor la diferencia de brillo. Y si tienes un pequeño telescopio, entonces viene el momento mágico: Saturno mostrará sus anillos y Venus su fase, que cambia igual que la Luna.

Por qué esta conjunción tiene tanto encanto

La conjunción entre Venus y Saturno no es explosiva ni dramática. No oscurece el cielo ni lo llena de luces fugaces. Su atractivo es más elegante.

Venus brilla con una intensidad casi hipnótica. Saturno, en cambio, parece más sereno. Esa combinación crea una escena equilibrada, como si el cielo hubiera decidido colocar dos focos a propósito.

Y hay algo más: los planetas no están fijos como las estrellas. Noche tras noche se mueven ligeramente. Si observas varios días seguidos, notarás cómo cambia su posición relativa. Es como seguir una pequeña historia que se desarrolla lentamente en el cielo.

Consejos prácticos para disfrutarla sin estrés

Si quieres aprovechar al máximo la conjunción, aquí van algunas recomendaciones sencillas:

Consulta la hora exacta del máximo acercamiento.

Llega al lugar de observación unos minutos antes.

Evita mirar el móvil constantemente para que tus ojos se adapten.

Busca un punto sin farolas directas.

Si usas prismáticos, mantén siempre cuidado cuando el Sol esté cerca del horizonte.

Un detalle importante: si la conjunción ocurre muy cerca del amanecer, deja de observar en cuanto el Sol empiece a asomar. Nunca apuntes instrumentos ópticos hacia el Sol sin protección adecuada.

Fotografiar el momento

Si te gusta la fotografía, este es un evento perfecto para practicar. No necesitas equipo profesional de alta gama. Con una cámara en modo manual y un trípode puedes lograr resultados muy interesantes.

Un consejo clave: Venus es muy brillante. Si ajustas la exposición solo para captarlo a él, puede quedar “quemado”. Lo ideal es hacer varias tomas con distintos ajustes y luego elegir la que mejor equilibre ambos planetas.

También puedes jugar con el paisaje: incluir siluetas de edificios, montañas o árboles da contexto y hace la imagen más atractiva.

