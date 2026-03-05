Planetas visibles en marzo 2026: guía completa para observarlos desde España

Si te gusta mirar el cielo por la noche, marzo de 2026 viene con muy buenas noticias. Durante este mes se podrán ver varios planetas del Sistema Solar desde España, algunos incluso sin telescopio ni nada raro. Solo necesitas un cielo despejado, un poco de curiosidad y ganas de mirar hacia arriba.

Lo mejor de todo es que a principios de mes se produce algo bastante curioso: varios planetas aparecen relativamente cerca unos de otros en el cielo, creando una especie de “desfile planetario”. No necesariamente están alineados como tal, pero nos da esa sensación.

¿Cuántos planetas se pueden ver en marzo?

Durante marzo de 2026 es posible ver hasta seis planetas si tienes suerte con el cielo y el lugar desde donde observes.

Estos son los protagonistas del mes:

Mercurio

Venus

Saturno

Júpiter

Urano

Neptuno

Venus y Júpiter te serán los más fáciles, también Mercurio y Saturno, pero debes ser más paciente. Urano y Neptuno ya son otro nivel: para verlos necesitarás prismáticos potentes o un telescopio.

Aun así, incluso si solo logras ver dos o tres planetas, ya es una experiencia que merece la pena.

Mercurio: el más difícil de ver

Mercurio siempre pone las cosas un poco complicadas. El problema es que está muy cerca del Sol, así que cuando aparece en el cielo lo hace durante muy poco tiempo.

En marzo de este año podrás intentar visualizar, mirando al horizonte oeste. Si estás en una zona con edificios altos o montañas delante, puede ser complicado verlo. Por eso es buena idea intentar observar desde lugares abiertos, como playas, campos, miradores o zonas elevadas.

Mercurio no es especialmente brillante, así que si no lo ves a simple vista puedes probar con prismáticos.

Venus: el planeta que más brilla

A Venus a veces se le confunde con una estrella, de lo fácil que es verlo. Durante marzo aparece después del atardecer y destaca muchísimo porque brilla más que casi todo lo que hay alrededor.

Si miras hacia el oeste cuando el cielo empieza a oscurecerse, seguramente será el primer punto brillante que veas. Es decir, a veces se ve como un disco completo y otras como una media luna.

Saturno: el planeta de los anillos

Saturno también aparece en el cielo del atardecer durante marzo de 2026.

Si encuentras dónde observar, es posible que lo encuentres. Esto facilita mucho localizar a Saturno, porque basta con encontrar Venus y mirar alrededor. A simple vista Saturno se ve como un punto amarillento, usa un telescopio y disfruta del espectáculo.

Júpiter: el gigante del cielo

Júpiter es otro de los planetas estrella del mes. A lo largo de la noche brilla mucho y lo puedes encontrar con cierta facilidad. Sus lunas son muy conocidas. Las cuatro más grandes, Ío, Europa, Ganímedes y Calisto, aparecen como pequeños puntitos alineados cerca del planeta.

Si observas varias noches seguidas, verás que cambian de posición. Es una de las cosas más divertidas de observar para quienes empiezan en la astronomía.

Por otro lado, con telescopio también se pueden ver las bandas de nubes del planeta.

Urano: el planeta azul claro

Urano no es tan fácil de encontrar como los anteriores. No se puede ver a simple vista, así que necesitarás prismáticos o telescopio. Incluso con ayuda óptica, no esperes ver muchos detalles, normalmente aparece como un pequeño punto azul verdoso.

Para localizarlo es muy recomendable usar una aplicación de astronomía o un mapa del cielo. Estas apps utilizan el GPS del móvil y te indican exactamente dónde mirar.

Neptuno: el más lejano

Neptuno es el planeta más complicado de observar de todos los que aparecen este mes. Es muy tenue y está extremadamente lejos de la Tierra.

Por eso, normalmente solo se puede ver con telescopios medianos o grandes. En el telescopio aparece como un pequeño punto azul oscuro.

No es el objeto más espectacular visualmente, pero saber que estás viendo un planeta que está a miles de millones de kilómetros siempre impresiona.

Mejores momentos para observar en marzo

Si quieres aprovechar al máximo el cielo de marzo de 2026, los primeros días del mes son especialmente interesantes. Durante esa época todavía se puede apreciar el famoso “desfile planetario”.

Algunas fechas destacadas:

Primeros días de marzo: varios planetas visibles tras el atardecer.

Primera semana del mes: Venus y Saturno muy cerca en el cielo.

Primera mitad de marzo: mejor momento para ver Mercurio.

Dónde ver mejor los planetas en España

Estos son los más recomendados:

Parque Nacional del Teide

Sierra de Gredos

Parque Nacional de Monfragüe

Pirineos

Desierto de Tabernas

En estos sitios el cielo es mucho más oscuro y se pueden ver muchos más objetos.

Consejos rápidos para empezar

Si quieres disfrutar de los planetas en marzo, aquí van algunos consejos sencillos:

Revisa el pronóstico del tiempo.

Busca lugares con poco alumbrado.

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad.

Usa aplicaciones para localizar planetas.

Ten paciencia.

La astronomía es una actividad tranquila, pero cuando encuentras un planeta por primera vez la sensación es increíble.

Lecturas recomendadas

Sistema solar completo

Idea de planeta a lo largo de la historia