Cómo identificar planetas visibles en febrero 2026: guía rápida

Febrero de 2026 viene a ser uno de esos meses ideales para mirar al cielo sin telescopio. Varios de los planetas se ven á simple vista y, si sabes en qué fijarte, diferenciarlos de las estrellas es mucho más fácil de lo que parece. No hace falta tener experiencia previa: siguiendo unas pautas claras y con un poco de paciencia , con cielos medianamente despejados podrás reconocerlos sin problema .

Si además quieres tener una visión completa de qué días observar cada uno, puedes apoyarte en el Calendario de planetas febrero 2026, que recoge las posiciones más destacadas del mes.

La regla básica: los planetas no titilan

La forma más útil para diferenciar un planeta de una estrella es mirar bien si su luz parpadea.

Las estrellas titilan porque su luz recorre grandes distancias y se ve afectada por la atmósfera terrestre.

Los planetas apenas titilan. Su brillo es más estable y continuo.

Si ves un punto muy brillante que parece firme, sin vibraciones evidentes, probablemente estés mirando un planeta.

Venus: el más fácil de todos

En febrero de 2026, Venus será el astro más sencillo de reconocer. Aparece tras la puesta de Sol, muy brillante, en el horizonte oeste. Es tan luminoso que incluso puede verse con el cielo aún algo claro.

Claves para identificarlo:

Es el objeto más brillante del cielo tras el Sol y la Luna.

Su luz es blanca intensa.

No parpadea.

A mediados de mes protagonizará un momento especial junto a Mercurio. Puedes ampliar detalles sobre ese encuentro en la Conjunción de Venus y Mercurio febrero 2026, un evento perfecto para aprender a localizar ambos planetas juntos en el crepúsculo.

Mercurio: el más escurridizo

Mercurio es más complicado de ver porque siempre aparece muy cerca del Sol. En febrero de 2026 será visible al atardecer, bajo en el horizonte oeste.

Para identificarlo:

Búscalo entre 30 y 45 minutos después de la puesta de Sol.

Necesitas un horizonte despejado.

Es brillante, pero menos que Venus.

Siempre está bajo, nunca alto en el cielo nocturno.

Si ves un punto luminoso bastante bajo y cercano a Venus durante la primera mitad del mes, lo más probable es que sea Mercurio.

Marte: el inconfundible punto rojizo

Marte es uno de los planetas más agradecidos para los aficionados. Su tonalidad rojiza lo delata con facilidad.

En febrero de 2026 será visible durante buena parte de la noche.

Características clave:

Color rojizo o anaranjado.

Brillo moderado pero constante.

No titila como las estrellas cercanas.

Júpiter: brillante y estable

Júpiter también será visible en febrero, especialmente tras el anochecer. Es uno de los objetos más luminosos del cielo nocturno.

Cómo reconocerlo:

Muy brillante, solo superado por Venus.

Luz blanca estable.

Visible durante varias horas tras la puesta de Sol.

A simple vista es un punto intenso, pero si usas prismáticos podrás apreciar incluso algunos de sus satélites como pequeños puntitos alineados.

Saturno: más discreto, pero visible

Saturno aparecerá bajo en el horizonte al anochecer. No es tan brillante como Venus o Júpiter, pero se puede localizar con algo de atención.

Claves:

Brillo moderado.

Luz estable.

Ubicación baja tras el atardecer.

Con prismáticos o telescopio pequeño ya se puede apreciar su forma característica, pero a simple vista se ve como un punto brillante firme.

La alineación planetaria: cómo seguir la “línea”

Durante la segunda mitad del mes se producirá una disposición interesante en el cielo. Varios planetas formarán una línea diagonal imaginaria desde el horizonte oeste hacia zonas más altas.

Puedes consultar más información sobre este fenómeno en la Alineación de planetas febrero 2026.

Para identificar la alineación:

Localiza primero Venus. Desde ahí, sigue una línea hacia arriba. Observa cómo otros puntos brillantes se distribuyen aproximadamente sobre esa trayectoria.

Horarios clave de observación

En febrero de 2026 los mejores momentos serán:

Entre 30 y 60 minutos después de la puesta de Sol para Venus y Mercurio.

Desde el anochecer hasta medianoche para Marte y Júpiter.

Justo tras el crepúsculo para observar posibles alineaciones.

Consejos prácticos para no confundirte

Algunas recomendaciones rápidas que facilitan mucho la identificación:

Consulta la hora exacta de puesta de Sol en tu ciudad.

Busca zonas con poca contaminación lumínica.

Evita obstáculos como edificios o montañas si vas a observar planetas bajos.

Deja que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos minutos.

Además, puedes utilizar aplicaciones móviles de astronomía que, apuntando al cielo, te indican qué objeto estás viendo.

Diferencias visuales resumidas

Para tenerlo claro de un vistazo:

Venus : extremadamente brillante, blanco intenso.

Mercurio : brillante pero bajo y cercano al Sol.

Marte : tono rojizo evidente.

Júpiter : muy brillante, blanco estable.

Saturno: brillo moderado y firme.

¿Hace falta telescopio?

No. Todos los planetas mencionados pueden verse a simple vista si las condiciones son buenas. Sin embargo:

Con prismáticos puedes mejorar la experiencia.

Con telescopio pequeño ya se aprecian detalles como las lunas de Júpiter o los anillos de Saturno.

Cómo ganar confianza como observador

La mejor manera de aprender es salir varias noches seguidas. Notarás que los planetas cambian ligeramente de posición cada día. Ese movimiento es precisamente lo que los diferencia de las estrellas fijas.

