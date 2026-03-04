Luna de gusano: qué es y cuándo se puede ver

Puede que la primera vez que escuches la expresión Luna de Gusano te parezca un poco extraña. Puede que no sea la expresión más atractiva para calificar a esta luna llena, pero hay una historia bastante curiosa que la acompaña. La historia de la Luna de Gusano se entrelaza perfectamente con la naturaleza, la tradición y un poco de observación del cielo. Cada año, en marzo, aparece una luna llena que por lo general es objeto de comentarios o comparticiones en redes sociales. No porque sea más brillante ni, mucho menos, porque tenga un tamaño especial

Realmente no es que se trate de una luna llena más de las que van saliendo de forma habitual en el calendario, sino que su nombre y su significado han hecho que se fuera tomando como una de las lunas llenas más populares.

Por qué tiene un nombre tan extraño

El origen del nombre está relacionado con las tradiciones de los pueblos indígenas de América del Norte, que observaban la naturaleza para saber cuándo cambiar de actividad durante el año. Para estas comunidades, los pequeños cambios en el entorno eran muy importantes.

Saber cuándo el suelo empezaba a descongelarse o cuándo regresaban ciertas aves podía marcar el momento adecuado para empezar a cultivar o preparar la tierra. Cuando las primeras lombrices aparecían en el suelo, significaba que el invierno estaba perdiendo fuerza.

Además, esos gusanos atraían a muchas aves que regresaban después del invierno porque encontraban comida fácilmente. Era una especie de aviso natural de que la primavera estaba cada vez más cerca. De ahí viene el nombre de Luna de Gusano.

Con el tiempo, ese momento del año terminó quedando asociado a la luna llena de marzo. Algunos expertos también creen que el nombre podría tener otra explicación.

Luna llena de marzo

Y aunque “Luna de Gusano” es el nombre más famoso, no es el único. La luna llena de marzo también tiene otros nombres tradicionales que suenan un poco más poéticos: Luna del Cuervo, Luna de la Savia, Luna del Azúcar, Luna del Viento Fuerte. Todos estos nombres describen cosas que suelen ocurrir en la naturaleza cuando el invierno empieza a despedirse.

Cuándo se puede ver la Luna de Gusano

Por eso, aunque parezca solo una luna bonita en el cielo, también influye en cómo se organizan algunas fechas importantes del calendario. Cómo disfrutar mejor de esta luna llena, Luna de Gusano, es muy sencillo. Solo necesitas un cielo despejado y ganas de mirar hacia arriba. Aun así, hay algunos pequeños consejos que pueden hacer que el momento sea todavía más especial.

Busca un lugar con menos luces

Si puedes salir un poco de la ciudad o ir a un lugar donde haya menos luces artificiales, verás la luna con más claridad. No es obligatorio, porque la luna llena brilla bastante, pero un cielo más oscuro siempre ayuda a que se vea mejor.

Mira la luna cuando salga

Uno de los momentos más bonitos para verla es justo cuando aparece por el horizonte al caer la noche. En ese momento suele haber versos más grandes y con tonos anaranjados o dorados. Es un efecto visual que ocurre cuando la luz atraviesa más atmósfera.

Usa prismáticos si tienes

La luna se ve perfectamente con una vista simple, pero si tienes unos prismáticos puedes descubrir muchos más detalles. Con ellos se distinguen mejor los cráteres y las zonas oscuras que forman dibujos en su superficie. Intenta hacer alguna foto

Trucos

Si quieres mejorar el resultado, puedes probar algunos trucos sencillos:

Apoyar el móvil para que no se mueva.

No usar demasiado zoom digital Buscar un lugar oscuro Hacer varias fotos y elegir la mejor.

A veces incluir árboles, edificios o montañas en la foto puede hacer que la imagen quede mucho más interesante.

Una luna que anuncia el cambio de estación

La Luna de Gusano no es un fenómeno raro ni espectacular como un eclipse o una lluvia de estrellas. Sin embargo, cada año vuelve a llamar la atención. En parte porque su nombre es curioso y despierta la curiosidad de mucha gente. Pero también porque aparece en un momento especial del año.

A modo de conclusión

Así que cuando llegue la próxima luna llena de marzo, tómate unos minutos para salir al exterior, mirar al cielo y disfrutar del momento. Es un espectáculo sencillo, pero lleva repitiéndose desde hace millas de años… y sigue siendo igual de especial cada vez que aparece.

