La pijafashion se aferra al cargo y desempolva la lucha de clases

Después de siete años aferrada a la mamandurria como percebe a la roca, cada día es más ridícula la cantidad de estupideces engreídas que suelta por su boca la tal Yolanda Díaz. Y, con tal haber dialéctico, se acaba de estrellar estrepitosamente contra una derrota parlamentaria cantada a cuenta de su pretendida reducción de la jornada laboral. En los países serios y en los gobiernos decentes se dimite por menos que eso… cuando existe un mínimo de dignidad, claro.

Lo que más me llamó la atención de su sofocada e infantil perorata, agrediendo en este caso a los secesionistas catalanes a cuyo jefe fue a dorar la píldora en Bruselas, fue que la ferrolana con pretensiones buscase desesperadamente en el baúl de la historia fracasada la «lucha de clases».

Pese a tener un papá comunista tengo para mí que la señora no sabe lo que Marx y Engels entendían como «lucha de clases». Lo habrá leído en un algún panfleto o determinado camarada/asesor le habrá hecho alguna nota al respecto. Habla de «lucha de clases» la tipa que vive como una superburguesa a costa de los que dice defender; por otro lado, algo totalmente normal en cualquier persona que se tenga por «comunista». Estos siempre se han escudado en el «pueblo» y en las «clases desfavorecidas» para utilizar a todos ellos y, sin dar palo al agua, vivir como auténticos capitalistas… de Estado. Tiene coche oficial, escolta, vivienda y viandas gratis, utiliza su cargo oficial para ir de gorra a los espectáculos, viaja en falcon, se pasa los fines de semana en Roma o Buenos Aires por el morro y de visera, todo gratis total, y tiene el descaro de hablar de «lucha de clases». ¡Te has quedado muy antigua, Yoli! Que no evolucionas. El comunismo fracasó; el Muro fue derribado; el comunista del Nepal ha sido corrido a gorrazos por el pueblo llano, etc, etc.

Disfruta mientras puedas de la posición que te ha dado Sánchez y tu traición a Iglesias, y deja de dar la monserga demodé, que ya no cuela. Hazte un favor a ti misma, please. Y mientras tanto, a ver si tu amigo Garamendi te afana algún puesto con pasta, donde se necesite escasa formación y poco curre.