Un experto da su veredicto tras analizar la tortilla de patatas de Mercadona: no te lo esperas

La tortilla de patatas de Mercadona a examen. Un experto ha querido poner a prueba la tortilla de Hacendado y ha dado su veredicto. Es uno de los platos típicos de la cocina española. Con cebolla o sin cebolla, paisana o sólo con chorizo, hay multitud de formas de prepararla y cada cocinero tiene sus trucos. Muchas veces no tenemos tiempo de preparar una buena tortilla y tiramos de los productos de supermercado. Y uno de los que ofrece tortillas de patatas para llevar es Mercadona

Un experto analiza la tortilla de patatas Hacendado

La cadena de supermercados valenciana, bajo su marca Hacendado, comercializa tres variedades de tortilla de patatas: con cebolla, sin cebolla y con chorizo. Así, satisface los gustos de todos sus clientes, que pueden elegir la que más les apetezca en cada momento. La tortilla de patatas de Mercadona está elaborada por el Proveedor Totaler Elaborados Naturales de la Ribera, ubicado en Funes (Navarra).

Una tortilla de patata que muchos clientes destacan debido principalmente a sus ingredientes: patata (58%), huevo pasteurizado (31%), cebolla frita (6%), aceite de girasol y aceite de oliva virgen (1%). Además en apenas unos minutos la puedes saborear con su textura jugosa ya sea que la calientes en el microondas o decidas pasarla un poco por la sartén.

Pero, ¿es saludable consumir esta tortilla de patatas? Para responder a esta pregunta, lo mejor es consultar la opinión de un experto en nutrición. Mario Ortiz, un nutricionista con más de 120.000 seguidores en TikTok y más de 300.000 en Instagram, ha analizado este producto en sus redes sociales, y ha dado un veredicto muy favorable.

La valoración de un nutricionista sobre la tortilla de Hacendado Mario Ortiz, que se dedica a desmontar mitos y dar consejos sobre alimentación saludable, ha probado la tortilla de patatas de Mercadona y ha quedado muy satisfecho. Según dice, se trata de “una excelente opción” y tiene un sabor “espectacular”. En su análisis, destaca que el primer ingrediente es patata, el segundo huevo pasteurizado y el tercero aceite de girasol y oliva “pero solo un 1%”. “Es decir, patata y huevo y lo bueno de esta tortilla es que la patata no está frita. ¿Y cómo lo sabes, Mario? Porque si no, te lo tendrían que poner junto a la patata en su primer ingrediente”, explica.

El experto muestra además cuáles son las calorías de esta tortilla: 157 calorías por cada 100 gramos. Además, tiene 9,8% de grasas, 11% de hidratos de carbono y 5,7% de proteínas: “Es decir, lo normal de mezclar patata con huevo”, concluye Mario Ortiz.

Además de la valoración nutricional de Mario Ortiz, él no lo dice pero podemos destacar otros aspectos positivos de la tortilla de patatas de Mercadona, como su precio, su sabor y su textura. La tortilla tiene un precio muy asequible, de 2,60 euros la unidad, lo que supone unos 0,43 euros por cada 100 gramos (teniendo en cuenta que la tortilla tiene un peso de 600 gramos) . En definitiva, es un precio muy bueno para un producto que además nos salva de una comida o de una cena cuando no podemos, o nos apetece cocinar.

En cuanto al sabor podemos decir que todos clientes de Mercadona resaltan que la tortilla tiene un gusto muy similar al de una tortilla casera, y la favorita de todos parece ser la de cebolla, que le da un punto dulce y sabroso.

Respecto a la textura, podemos decir que la tortilla es muy jugosa y tierna, y que se puede adaptar al gusto de cada uno, según el tiempo que se le dé de calor. De este modo , si las quieres más blandita, solo tienes que calentarla más tiempo, y si la quieres con textura más firme, menos tiempo. Es muy fácil de hacer.

Cómo calentar la tortilla de Mercadona

Como decimos, calentar la tortilla de patatas lista para comer de Mercadona es muy fácil de calentar. Lo único que tenemos que hacer es retirar el film transparente, calentar y servir. Además, desde la web de Mercadona, proponen dos formas de calentar la tortilla. Una de ellas es el microondas y, otra de ellas, es con la ayuda de una sartén.

Microondas : perfora el envase y calienta a 800 w de potencia durante 4 minutos (si la quieres más jugosa) o 7 minutos (si la prefieres más cuajada).

: perfora el envase y calienta a 800 w de potencia durante 4 minutos (si la quieres más jugosa) o 7 minutos (si la prefieres más cuajada). Sartén: añade una cucharada sopera de aceite de oliva virgen y calienta la tortilla a fuego medio durante 4 minutos por cada lado.

Asimismo, dependiendo del formato que compremos, el tiempo de calentado es mayor.

Pincho de tortilla: 30 segundos a máxima potencia.

Media tortilla: 2 minutos a máxima potencia.

Tortilla entera: 4 minutos a máxima potencia.

Otro aspecto a tener en cuenta es que una vez abierto el envase, lo ideal es consumirlo en las siguientes 24 horas. Si sobra y la queremos guardar en el frigorífico, puede durar unos 4-5 días, siempre que esté bien envasado.

Ahora ya sabes qué opina este experto y todos los aspectos sobre la tortilla de patata más vendida. ¿A qué esperas para probarla?.