Entradas para el festival Jardín de las Delicias: precio, cómo comprar y dónde conseguir online

Llegamos al final de la temporada de verano y aunque creas que ya no quedan eventos importantes hasta que llegue la celebración por ejemplo de Halloween o Todos los Santos, lo cierto es que en Madrid siempre se celebra algo. De hecho, tenemos ahora las fiestas patronales de varios municipios y no podemos pasar por alto un festival que ya se ha consolidado en la capital y que regresa ahora con nueva edición. Me refiero como no, a Jardín de las Delicias. Un festival que en apenas unos años ha conseguido hacerse un hueco entre las citas imprescindibles para los madrileños.

La cita de este año se celebra los días 22 y 23 de septiembre en el Complejo Deportivo Cantarranas de la Universidad Complutense, en plena Ciudad Universitaria. La ubicación es perfecta ya que permite que podamos ir en transporte público o si lo prefieres puedes ir en coche, ya que tienes varios opciones de parking en los alrededores. Además este año el cartel promete, y mucho. Por un lado, Vetusta Morla, Dorian, Maldita Nerea, Marlena o Melendi a quienes veremos el viernes. Y el sábado habrá un giro de sabor latino con Juan Magán, acompañado de nombres tan conocidos como Pignoise, Sofía Ellar, Paula Mattheus o Malmö 040. Y todavía faltan artistas por confirmar, así que no te lo puedes perder.

Cuánto cuesta la entrada al Jardín de las Delicias

Como suele ser ya habitual en la mayoría de venta de entradas para festivales y conciertos, los precios van por fases y suben conforme se acerca la fecha. La entrada de día, ideal si solo quieres disfrutar de una de las jornadas, se mueve entre los 55 y 65 euros, dependiendo de cuándo la compres.

Si lo tuyo es no perderte nada, la mejor opción es el abono general, que cubre los dos días y suele empezar en torno a los 65 euros, aunque en su tramo final puede alcanzar los 110 euros. Hay que tener en cuenta que las primeras tandas de abonos vuelan rápido, así que conviene decidirse pronto.

La modalidad premium es, digamos, el pase pensado para quienes no quieren renunciar a la música pero tampoco a cierta comodidad. Con él puedes acceder a una zona más elevada, con buenas vistas del escenario, barras rápidas y baños propios. También incluye dos consumiciones y un espacio ajardinado con pantallas, perfecto para hacer una pausa sin perder detalle de lo que ocurre arriba. El precio ronda los 110 euros y suele volar, porque muchos lo ven como la mejor manera de evitar agobios y seguir disfrutando del ambiente festivalero.

Dónde comprar y cómo conseguir entradas online

Las entradas para el Jardín de las Delicias 2025 se pueden adquirir de forma segura a través de varios canales oficiales. La opción más directa es la web del propio festival, aunque también están disponibles en plataformas reconocidas como Vivaticket y Taquilla.com. En todas ellas se gestionan tanto las entradas de día como los abonos completos, con precios actualizados según la fase de venta.

El proceso de compra es sencillo: en apenas unos minutos completas la operación y recibes tu entrada en el correo electrónico. Lo habitual es mostrarla directamente desde el móvil al acceder al recinto, aunque muchos recomiendan que se guarde el archivo en el dispositivo o incluso llevar una copia en papel por si surge algún imprevisto con la batería o la conexión.

Precio de los abonos

El abono general es la opción más popular para quienes quieren disfrutar de los dos días completos de festival. Como ya hemos comentado antes, los precios varían entre 65 y 110 euros, dependiendo de la fase de venta en la que se adquiera. Con este pase se tiene acceso tanto a la programación del viernes como a la del sábado, lo que lo convierte en la alternativa más completa para quienes no quieren perderse a ningún artista del cartel.

Pero quienes prefieren acudir solo a una de las jornadas pueden optar por la entrada de día y da acceso a todo lo programado en esa fecha concreta. Y para los que buscan un extra de comodidad, la opción premium incluye ventajas exclusivas: zona diferenciada, barras rápidas, baños privados y espacio ajardinado. Este pase ronda como dijimos, los 110 euros.

Contar con uno de estos abonos te permiten no sólo ahorrar con respecto a comprar las entradas para cada día sueltas. Piensa que más allá del cartel, el Jardín de las Delicias es un festival que destaca tanto en el cuidado de la escenografía como los espectáculos que acompañan a los conciertos: actores, performances, happenings, proyecciones y un sinfín de detalles que hacen que cada edición sea distinta. A eso se suma la oferta gastronómica, que se ha convertido en parte del atractivo del festival.

Y por último para llegar, recuerda que el recinto de Cantarranas es fácil de localizar. Si vas en metro, la parada más cercana es Ciudad Universitaria (Línea 6). También hay varios autobuses que llegan hasta allí, como el 82, 132 o el nocturno N20. Y si prefieres el coche, una buena opción es el parking Ramón y Cajal, abierto las 24 horas.