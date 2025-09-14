Borja González confiesa cuánto ha tenido que pagar a Hacienda tras ganar ‘Supervivientes 2025’

El pasado mes de junio, los espectadores de Supervivientes 2025 fueron testigos del gran desenlace de la edición. Tras más de 100 días de aventuras por Honduras y muchas penurias, Borja González fue el elegido por el público para llevarse el ansiado cheque del ganador. Una victoria que el valenciano ha celebrado con mucho orgullo. Desde entonces, el joven se ha ido readaptando a la civilización y lo ha hecho con efecto rebote incluido, como informábamos hace algunas semanas. Pero, también ha aprovechado el tiempo para disfrutar de su familia y de sus seres queridos. Eso sí, ha sido ahora, en septiembre, cuando ha revelado que ya le han ingresado el dinero del premio.

Como se pudo ver, Borja González fue premiado con 200.000 euros por pasar más de tres meses en Supervivientes y convertirse en el ganador del público. Sin embargo, tal y como él mismo ha revelado en sus redes sociales, también ha sido víctima de Hacienda. Y es que, como es bien sabido por todos, la Agencia Tributaria siempre se queda con un alto porcentaje de los premios económicos adquiridos en programas de televisión. Lejos de quedar aquí, a esta cantidad hay que restar también el tramo autonómico perteneciente a su comunidad. El joven, en su caso, debe hacer frente al de la Comunidad Valenciana. Entonces, ¿con cuánto dinero se ha quedado Borja González del premio de Supervivientes 2025?

Recurriendo al humor, el valenciano ha compartido un divertido vídeo en sus redes sociales. «De los 200.000 euros que eran, me han ingresado 162.000, es decir, me han quitado ya 38.000 euros», comienza diciendo en el audiovisual. Unos datos con los que ya comienza a dejar patente su desesperación. Pero, no es lo único, todavía le quedan más cobros.

«Me queda pagar el tramo autonómico de la Comunidad Valenciana, unos 50.000 euros más», agrega. Por lo tanto, de los 200.000 euros de premio, Borja González solamente disfrutará unos 112.000 euros. Una gran disminución que le ha sentado como un jarro de agua fría, pero que veía venir. Por ello, ha querido tomarse la situación con humor.

«Lo fuerte es que, si fuese de Madrid, Murcia, Galicia… podría pagar hasta 10.000 euros menos», expresaba con coraje. «Quiero pensar que es por lo bien que se gestionan las catástrofes en Valencia», agrega con ironía. «Vamos, que me pongo un poco tonto y me toca a mí pagar por haber ganado. Ojo, y no me quejo, que sé que los impuestos en España se utilizan muy bien», añadía.

Borja González, desde que ganó el reality, dejó claro que quería comprarse una casa para vivir junto a su familia. Un sueño que ha podido cumplir, de cierta manera. Por ello, entre risas, ha hablado de ello. «Igualmente, estoy contento porque quería una casa con piscina y un coche y lo tengo», dice.

De esta manera, se ve al valenciano dentro de una piscina inflable de niños y a su hijo jugando con un coche de juguete. Eso sí, aunque la disminución del premio ha sido notable, el ganador de Supervivientes no ha contado cuánto dinero percibió por estar cada semana en la isla, es decir, su caché. Todo ello sumado a los bolos o eventos a los que ha acudido este verano.