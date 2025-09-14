Tus impuestos para Jesús Cintora

Si la información firmada por Clara Mollá Pagán es correcta –todo indica que lo es–, estamos ante un caso clarísimo de malversación de caudales públicos. «Cintora facturó 3.100 por programa en Malas Lenguas, según consta en el contraro suscrito por TVE y La Osa Producciones / Big Bang Media».

Es decir, que el resentido social de Ágreda se ha embolsado en la primera temporada de un programa vomitivo por su sectarismo y manipulación (el que tanto presume de combatir bulos) 199.950 euros y cada mes más de 61.000 euros. ¡Joder con el progre podemita! ¿No les parecerá a su amigos Revilla y Monedero una malversación en toda la regla? ¿Acaso en España no hay causas sociales que reclamen parte de esa morterada de dinero público gastado en intoxicar al personal básicamente contra una posible de poder que mande al averno a su amigo Sánchez? ¿De verdad que no resulta vergonzante y sonrojante percibir tal cantidad de dinero por esparcir basura? Un doctor en Física por Cambrigde en España no percibe más de 90.000 euroa anuales… Una doctora en Medicina no llega en el mejor de los casos a 120.000 por doce meses de trabajo… ¿Hay que ser un lewinskyano de Sánchez para meterse en el bolsillo tal manojo de euros del contribuyente y acto seguido hacer profesión de «progresismo» (sic) falso y taimado?

Estos tipos, también su íntimo Iglesias que pregona una cosa y en su vida hace justamente la contraria (ahora colegios privados para sus niños), sólo se meten debajo de la mesa cuando se les pilla en flagrantes contradicciones, que vienen a poner en solfa toda su existencia política y militante.

Imagino esa risa del conejo Bunny, tan característica del sujeto, cuando lea este post. Lecciones de decencia, ninguna. Coge el dinero y corre no sea que antes os lleven al juzgado por avaros y falsos. Y va de víctima el sujeto… ¿A que no tiene redaños de hacer pública su declaración del IRPF de los dos últimos ejercicios fiscales?

Las cifras del citado contrato contienen una guinda que viene a demostrar el espíritu solidario, reparto e igualdad que embarga al susodicho: él, 61.000 euros al mes, más comidas, viajes, etc… Los becarios, 250 euros al mes. ¡Qué crack! Después de conocerse su morterada de euros supongo que tendrá, al menos, el pudor suficiente para no denunciar que no hay ambulancias, bomberos suficientes, camas en los hospitales o plazas escolares. Fíjate lo que se podría hacer con 3.100 euros diarios! Esto es pura caverna falsaria.

PD. Supongo que los portavoces socialistas, podemitas y de Sumar en la Comisión de Control de RTVE arroparán al nuevo millonario soriano (el que dice tenía que mear en el corral de su casa) al grito de somos de izquierdas, pero no tontos, cuando algo parecido llevan diciendo Cerdán, Ábalos y Koldo. Y antes Roldán… ¡Ah!, y hay que pagar impuestos para Sanidad y Educación… Ja, ja, ja.