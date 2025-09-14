EEUU le señala, ¿fin del camino, ZP?

Al medio colonizado por Sánchez a través de su edecán Miguel Ángel Oliver se le conoce en los ambientes profesionales madrileños como la agencia TASS española, porque ese medio público, desde la Transición, nunca había vivido un desastre como el que actualmente alardea bajo la bota de ese enorme y mediocre sanchista.

EFE, que presume de ser la primera agencia del mundo en idioma español (y lo fue durante muchísimos lustros) recogió las declaraciones del número dos de la Secretaría de Estado de EEUU en relación con Rodríguez Zapatero como chacota y divertimento. Como si el señor subsecretario Landau estuviera haciendo una broma respecto a retirarle el visado a ZP, necesario para entrar en territorio nacional de los Estados Unidos. ¿De verdad que una agencia oficial seria, en un país democrático, se puede permitir tamaños juegos profesionales con un tema tan transcendente como retirar la visa a un ex jefe de gobierno de España? Oliver, hace mucho tiempo que deberías haber ido a otro pesebre sanchista, más fácil, más cómodo, aunque no mejor pagado.

Escrito lo anterior, volvamos a lo mollar. La verdad es que la Administración Trump se ha hecho esperar durante un cuarto de siglo; pero, finalmente, todos los datos al día de hoy apuntan a que dicha Administración está dispuesta a poner a buen recaudo a los gerifaltes chavistas que han convertido a la gran y rica Venezuela en una cárcel y, además, en un centro neurálgico del narcotráfico mundial. Con la inestimable ayuda de Zapatero. Lo saben y lo conocen. ¡A ver cómo reacciona el valentudo leonés amigo de sátrapas y dictadores!

De modo y manera que el despliegue militar en el Caribe no puede interpretarse de otro modo que Washington va en serio para enfrentar el «peligro nacional» que es y representa la enorme extensión del consumo de droga procedente de Colombia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua y que, en expresión de los dirigentes de EEUU, «envenenan» a la juventud y la no juventud de los Estados Unidos. Es un argumento fácilmente entendible para comprender la «intervención» de la primera potencia del mundo libre.

Sin embargo, no hay que llamarse a engaño. EEUU ha aprendido de casos anteriores, es decir, no parece que la Casa Blanca, ni en el Pentágono, ni el Departamento de Estado hayan pensado en una intervención militar sobre suelo venezolano a gran escala; más bien que la estrategia pasa por provocar que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dé un golpe contra sus jefes políticos y media docena de personas que controlan el narcoestado y les entreguen al país que ha sufrido y sufre las consecuencias de su avaricia envenenadora.

Y, ¿qué pinta en todo esto el ex presidente del gobierno español, el muy citado y sospechoso Rodríguez Zapatero? Sencillo. Ha sido el político no venezolano más utilizado por los ladrones y represores y asesinos chavistas para justificar una narcodictadura, el ex dirigente de un país de la Unión Europea que ha defendido la crueldad de una tiranía implacable que ha robado elecciones, torturado a opositores, desaparecidos por doquier… Amén de haber llevado a uno de los países más ricos del mundo a la más completa miseria.

Da la impresión que en los medios gubernamentales norteamericanos conocen perfectamente la relación entre el asesino Maduro y Zapatero. Es más, pueden tabular con precisión toda esa profunda relación desde hace muchos años. Cierto es que el leonés de Valladolid nunca ha dado muestras de gran listeza o inteligencia superior; más bien todo lo contrario. Pero, ¿acaso pensaba que podía comer a dos carrillos en la mesa de sanguinarios dictadores que, además, son ladrones con avaricia?

Ya ha dicho el número dos de Marco Rubio que en Washington están pensando en retirarle la autorización para que puede entrar en territorio nacional norteamericano. Y si el diplomático lo ha dicho es que lo harán. Por algo se empieza.