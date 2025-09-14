El Gobierno de Pedro Sánchez realizará una reforma de la sede del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), encabezado por el socialista José Félix Tezanos, para transformar el edificio en uno con «calidad total» por un coste estimado de casi un millón de euros. Todo ello en medio de la polémica por los resultados de las encuestas del organismo público en las que otorga habitualmente resultados favorables a la izquierda.

El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, liderado por Félix Bolaños, y del cual depende el CIS, ha licitado un contrato para las «obras de sostenibilidad ambiental, mejora de la eficiencia energética y restauración de elementos constructivos deteriorados» de la sede del organismo presidido por Tezanos. El importe que la cartera prevé que puede costar este servicio es de 916.199,33 euros.

La entidad encargada de los barómetros mensuales de opinión política de la población española disfrutará de esta manera de «la mejor calidad ambiental del aire interior» y contará «con el mejor confort para los trabajadores del CIS en el puesto de trabajo».

Todo ello se realizará con una «renovación tecnológica». También se producirá «una mejora de las prestaciones y garantías de confort de una parte de la instalación de climatización, y un ahorro en consumo energético y emisiones de CO₂ a la atmósfera con la mejora de climatización y la instalación fotovoltaica prevista».

Además, la empresa que resulte adjudicataria de este contrato tendrá que poner en marcha un «control de calidad de las obras» que el CIS exige que sea de «calidad total». Esto consiste «en el establecimiento de controles en cada uno de los procesos realizados en obra».

El pliego de prescripciones técnicas de la licitación justifica este servicio en que «con el paso del tiempo, el edificio ha ido envejeciendo tanto en su piel exterior como en las instalaciones que le dan servicio. Asimismo, dado el grado de protección urbanística y la calidad arquitectónica del edificio, es necesario su restauración».

Edificio histórico en el centro de Madrid

El edificio sede del CIS tiene una superficie construida de 2.164 metros cuadrados sobre una parcela de 660. Está ubicado en pleno corazón de Madrid, en la calle Montalbán, apenas a unos metros de la Puerta de Alcalá y del pulmón de la capital, el parque del Retiro. Cuenta con 4 plantas, un sótano y un semisótano, además de una azotea transitable.

Se trata de una construcción que goza de «protección integral», por lo que, además, el Gobierno exige al contratista que, durante la reforma, sea «muy respetuoso con todos los elementos arquitectónicos que lo componen, en especial las fachadas, escaleras y lucernario».

«Es imprescindible el cumplimiento del plazo establecido, manteniendo las calidades de ejecución establecidas en el proyecto, ya que está prevista, agendada y organizada la vuelta de los trabajadores al edificio», exige el órgano dependiente del Ministerio de Presidencia en los documentos técnicos del proyecto.

De director general a subsecretario

No es la única decisión del Gobierno que, casualmente, favorece al ente presidido por Tezanos o al propio presidente del CIS. En marzo, el Gobierno aprobó un real decreto para reorganizar la estructura del centro con cambios relevantes.

El principal es que Tezanos pasaba de tener rango de director general a subsecretario. Este ascenso implicaría una subida de sueldo. De acuerdo con las tablas salariales de otros altos cargos en su misma posición jerárquica, el presidente podría pasar de percibir un salario bruto anual de 97.764 euros, en 14 pagas mensuales de 6.983,14 euros brutos, a cobrar más de 120.000, tal y como desveló OKDIARIO.

Tezanos comenzó su gestión como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas en 2018. El sociólogo santanderino es afiliado al PSOE desde 1973. Entre los años 80 y 90 ocupó distintos cargos dentro de la formación socialista. Antes de su llegada al CIS, era secretario de Estudios y Programas del PSOE de Sánchez.

Los expertos coinciden en que existe un sesgo favorable a la izquierda en sus barómetros. De los 42 comicios que han tenido lugar desde que Tezanos preside el CIS, en 41 de ellos ha otorgado a ese espectro ideológico un resultado mejor del que finalmente ha acabado teniendo en las urnas. Tanto que en algunas de ellas, el resultado de la suma de los partidos de izquierdas resultó cuatro puntos por debajo de lo que estimó el organismo público.