Tellado noquea a Bolaños por el pacto de Sánchez con los proetarras: «El que sabe de fosas es Otegi»

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha noqueado este miércoles al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aludiendo al pacto del Gobierno de Pedro Sánchez con los proetarras de Bildu. «El que sabe de fosas es el señor Otegi», ha contestado Tellado a Bolaños después de que el ministro pidiera explicaciones al número dos del PP por sus palabras del pasado sábado instando a «cavar la fosa de este Gobierno».

En sesión de control al Gobierno en el Congreso, Bolaños ha querido pasar al ataque contra Bolaños pese a que el interpelado era él, en concreto, para que contestara si su Ejecutivo es «compatible con la ejemplaridad». Sin embargo, el titular de Presidencia ha emplazado a Tellado a retractarse de las declaraciones que hizo el pasado fin de semana, cuando manifestó en un acto en Navarra que es el momento de «empezar a cavar la fosa donde reposarán los restos de un Gobierno que nunca debió haber existido en nuestro país». Una afirmación que realizó en el contexto de que «éste puede ser el último curso político» del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

«Han cantado Franco, el comodín. Cuanto están apurados, y hoy el problema es Begoña Gómez, tienen que sacar a Franco», ha replicado Tellado, en referencia a la citación este miércoles de la mujer de Pedro Sánchez, imputada por hasta cinco de delitos de corrupción, para prestar declaración por cuarta vez ante el juez.

«Aquí el único que ha hablado de fosas franquistas es Pedro Sánchez, buscando una cortina de humo, y debería darles vergüenza», ha lanzado el número dos del PP a la bancada del PSOE. «¡Cuánta sobreactuación y cuánta poca vergüenza para intentar tapar el fango que les asfixia!», ha proseguido.

Fue el propio presidente del Gobierno y secretario general, Pedro Sánchez, quien emprendió este sábado la campaña contra Tellado con un mensaje en redes sociales donde se hizo la víctima. «Un insulto a los miles de españoles cuyos familiares yacieron o yacen aún en una fosa. Una apelación encubierta a la violencia. Un cuestionamiento de la democracia. Una prueba más de que el PP se ha rendido al odio de la ultraderecha y de que no tiene nada positivo que aportar a nuestro país», escribió Pedro Sánchez.

«Los que, de verdad, amparan y ejercen la violencia son sus socios, los que a ustedes les aplauden. El que sabe de fosas es el señor Otegi, el que a Pedro Sánchez hizo presidente, y a usted, ministro de Justicia», ha respondido Tellado. «A mí me daría vergüenza ser ministro con el apoyo del señor Otegi», ha sentenciado sobre el líder de los herederos del brazo político de la organización terrorista ETA.

El aplauso de los «criminales»

Asimismo, Tellado ha preguntado a Bolaños si les ha felicitado hoy alguna organización terrorista, después de que Hamás haya saludado la última decisión del Gobierno de Sánchez de aprobar un paquete de medidas contra Israel, incluido aquí el embargo de armas por ley.

«Para ustedes, el día no es completo sin el aplauso de algún criminal. Puede ser Otegi, puede ser Hamás. Esa es la vergüenza del Gobierno del que usted forma parte», ha añadido el secretario general del PP.

Junto a ello, Tellado también ha ironizado con las palabras de Pedro Sánchez en «Telepedro» (por su última entrevista en la pública TVE), donde afirmó que su Gobierno es incompatible con la corrupción, «Pues menos mal, porque el señor Santos Cerdán está en prisión y el señor Ábalos esperando juicio en el Tribunal Supremo», ha recordado el dirigente del PP.

Además, Tellado ha subrayado que el Gobierno de Sánchez «acumula más de 30 imputados por diversos escándalos, sobre todo de corrupción», mientras «ampara a un fiscal general del Estado bajo fianza y camino del banquillo de forma irremediable». Respecto al jefe del Ejecutivo, también ha señalado que «el que tiene suerte de ser aforado es un tal Pedro Sánchez, a la vista de las informaciones que se publican en este país», ha rematado Tellado.