El detallazo de Alcaraz con Felipe VI tras perder en Wimbledon: «Gracias por venir a apoyarme, Majestad»

Se queda Alcaraz sin pegarle un mordisco más a la historia. Lo da en su lugar Sinner, que se lleva Wimbledon y la esquiva batalla en su interior. Se cobra la venganza de Roland Garros y se corona por primera vez en la Catedral abrazado a un servicio inquebrantable. Confirma el italiano la batalla por el trono del tenis tras otra guerra contra su archienemigo.

De la tierra batida de París a la hierba de Londres, próxima parada la pista dura de Nueva York. Alcaraz se va de Wimbledon como un honroso subcampeón. «Es difícil perder, pero tengo que felicitar a Jannik hoy y cada semana. Mereces el triunfo por todo el buen tenis que practicas. Contento por ti y contento de crear esta rivalidad contigo».

La derrota no echa por tierra el buen hacer de Alcaraz a lo largo de todo el torneo en el que ha ido de menos a más. «Estoy orgulloso de todo lo que he hecho estos últimos meses donde me he sentido otra vez contento en la pista. Gracias a mi equipo y a mi familia. Quiero seguir disfrutando en la pista y volveré el año que viene. Wimbledon es el torneo más bonito que tenemos en el circuito. Me encanta el ambiente y volveré el año que viene».

Carlos Alcoraz addresses King Felipe sitting in the Royal Box, thanking him for attending and showing his support.#Wimbledon pic.twitter.com/d5Scc6vORw — Royal Central (@RoyalCentral) July 13, 2025



Por último, antes de irse de la Centre Court de Wimbledon, ya con su discurso acabado, Alcaraz hizo un alto y se dirigió a la grada donde se encontraba el Rey Felipe VI acompañado por el ministro Grande-Marlaska. «Gracias al Rey de España por venir a apoyarme. Para mí es un honor que esté aquí», expresó el murciano ante la mirada y aplausos del monarca. También estuvieron los príncipes de Gales, Guillermo y Kate Middelton, que fue la encargada de dar el título al campeón, y sus hijos Jorge y Charlotte.