Así queda el palmarés de Wimbledon tras la victoria de Sinner: iguala los dos de Alcaraz en Londres

Jannik Sinner se ha proclamado campeón de Wimbledon 2026 este domingo. El tenista italiano conquistó por segundo año consecutivo el Grand Slam de hierba e igualó a Carlos Alcaraz con dos triunfos en Londres, los mismos que consiguió también Rafa Nadal en su momento. Con su victoria frente a Alexander Zverev, el número uno del mundo sumó su quinto título de los grandes y está a dos de los siete del murciano.

¿Quién ha ganado Wimbledon 2026?

Como decimos, Sinner es el ganador de Wimbledon. Tras su batacazo en las primeras de Roland Garros, sin Alcaraz en el torneo por lesión, como en Londres, el italiano se ha rearmado para firmar su segundo Grand Slam de hierba seguido. Este ha sido su camino hacia el título: Kecmanovic, Borges, Brooksby, Mochizuki, Struff, Djokovic y Zverev.

El palmarés de Wimbledon: todos los campeones

Roger Federer (Suiza): 8

Pete Sampras (Estados Unidos): 7

Novak Djokovic (Serbia): 7

William Renshaw (Gran Bretaña): 7

Bjorn Borg (Suecia): 5

Laurie Doherty (Gran Bretaña): 5

Rod Laver (Australia): 4

Tony Wilding (Australia): 4

John Newcombe (Australia): 3

John McEnroe (Estados Unidos): 3

Boris Becker (Alemania): 3

Fred Perry (Gran Bretaña): 3

Reggie Doherty (Gran Bretaña): 3

Arthur Gore (Gran Bretaña): 3

Bill Tilden (Estados Unidos): 3

Jannik Sinner (Italia): 2

Carlos Alcaraz (España): 2

Norman Brookes (Australia): 2

John Hartley (Gran Bretaña): 2

Wilfred Baddeley (Gran Bretaña): 2

Joshua Pim (Gran Bretaña): 2

Gerald Patterson (Australia): 2

Lew Hoad (Australia): 2

Jean Borotra (Francia): 2

René Lacoste (Francia): 2

Henri Cochet (Francia): 2

Don Budge (Estados Unidos): 2

Roy Emerson (Australia): 2

Jimmy Conors (Estados Unidos): 2

Stefan Edberg (Suecia): 2

Rafa Nadal (España): 2

Andy Murray (Gran Bretaña): 2

Spencer Gore (Gran Bretaña): 1

Frank Hadow (Gran Bretaña): 1

Herbert F. Lawford (Gran Bretaña): 1

Ernest Renshaw (Gran Bretaña): 1

Willoughby Hamilton (Gran Bretaña): 1

Harold Mahony (Irlanda): 1

Bill Johnston (Estados Unidos): 1

Sidney Wood (Estados Unidos): 1

Ellsworth Vines (Estados Unidos): 1

Jack Crawford (Australia): 1

Bobby Riggs (Estados Unidos): 1

Yvon Petra (Francia): 1

Jack Kramer (Estados Unidos): 1

Robert Falkenburg ​(Estados Unidos): 1

Frederick Schroeder (Estados Unidos): 1

Budge Patty (Estados Unidos): 1

Richard Savitt (Estados Unidos): 1

Frank Sedgman (Australia): 1

Elias Seixas (Estados Unidos): 1

Jaroslav Drobny (República Checa): 1

Tony Trabert (Estados Unidos): 1

Ashley Cooper (Australia): 1

Alex Olmedo (Estados Unidos): 1

Neale Fraser (Australia): 1

Chuck McKinley (Estados Unidos): 1

Manolo Santana (España): 1

Stan Smith (Estados Unidos): 1

Jan Kodes (República Checa): 1

Arthur Ase (Estados Unidos): 1

Pat Cash (Australia): 1

Michael Sitch (Alemania): 1

Andre Agassi (Estados Unidos): 1

Richard Krajicek (Países Bajos): 1

Goran Ivanisević (Croacia): 1

Lleyton Hewitt: (Australia): 1

Qué tenistas españoles han ganado Wimbledon

Además de Alcaraz (2023 y 2024) y Nadal (2008 y 2010) por partida doble, hay un mítico tenista español que también ganó Wimbledon: Manolo Santana en 1960.