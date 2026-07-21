Andersen y 1MillionBot lanzan Legit & Legal Intelligence para llevar la IA a producción con seguridad jurídica

Andersen, despacho de abogados multidisciplinar, y 1MillionBot, empresa tecnológica española especializada en inteligencia artificial, han creado Legit & Legal Intelligence, una entidad conjunta que une el expertise jurídico-regulatorio del primero con las capacidades de desarrollo en IA del segundo.

El nuevo vehículo, presentado este martes en Madrid, nace con el propósito de acompañar a empresas y Administraciones públicas en el diseño e implantación de soluciones de inteligencia artificial bajo un enfoque que sus impulsores denominan «compliant by design», es decir, con el cumplimiento normativo incorporado desde el origen de cada proyecto.

La iniciativa se enmarca en la alianza que ambas organizaciones sellaron en 2025, cuando ya habían identificado la convergencia entre innovación tecnológica y seguridad jurídica como una necesidad estructural del mercado.

El lanzamiento se produce en un contexto en el que la soberanía digital ha ganado un peso estratégico creciente, en paralelo a la aplicación progresiva del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial y a la mayor exigencia de supervisión sobre los sistemas automatizados. Según ha explicado la compañía, la dependencia de modelos propietarios desarrollados fuera de Europa plantea riesgos para administraciones y organizaciones privadas, tanto por el control del dato como por la continuidad operativa.

Frente a ese escenario, Legit & Legal Intelligence ha apostado por soluciones adaptadas al marco regulatorio europeo y, cuando el caso de uso lo exige, por arquitecturas nativas europeas diseñadas para facilitar el cumplimiento del Reglamento de IA y del RGPD desde el primer día. Los promotores han señalado que esta exigencia resulta especialmente sensible en sectores como el financiero, el asegurador, el sanitario, el educativo o la propia Administración pública.

Carlos Rodríguez Sau, socio de Legaltech de Andersen y director de la nueva entidad, ha subrayado que «las empresas han de ser conscientes de que el cumplimiento normativo ya no es solo una exigencia regulatoria, es un factor de competitividad, confianza y diferenciación del que no pueden prescindir». Rodríguez Sau ha añadido que Legit & Legal Intelligence aporta «esa confianza, seguridad jurídica y capacidad de respuesta ante supervisores y organismos reguladores».

Por su parte, Andrés Desantes, consejero delegado de 1MillionBot y codirector del proyecto, ha apuntado que «el principal obstáculo para la adopción de la IA en Europa ya no es una cuestión de tecnología, sino la distancia entre el piloto y la puesta en producción con todas las garantías». Desantes ha explicado que la nueva entidad «aporta la experiencia de cientos de despliegues reales en Administraciones públicas y sectores regulados» y la combina con «el rigor jurídico de Andersen».

Cumplimiento normativo y la IA

El vehículo ha nacido con vocación de servicio a los sectores regulados y a la Administración pública, donde el componente soberano resulta especialmente sensible. En ese ámbito, Legit & Legal Intelligence se ha alineado con la estrategia nacional articulada en torno al proyecto ALIA, la infraestructura pública de inteligencia artificial impulsada por el Gobierno de España y desarrollada junto al Barcelona Supercomputing Center (BSC). La entidad también ha previsto aprovechar modelos lingüísticos abiertos de ámbito europeo, como la familia EuroLLM.

El objetivo, según han detallado sus responsables, es ofrecer soluciones apoyadas en la soberanía digital europea que combinen modelos nacionales y europeos con garantías de gobernanza, trazabilidad y control del dato en entornos críticos.

Legit & Legal Intelligence ha incorporado además una metodología propia de gestión de riesgos de IA, alineada con estándares internacionales y con el propio Reglamento europeo de IA, que la compañía asegura que ya ha aplicado en proyectos reales en sectores regulados. A ello se suman herramientas de gobernanza y un marco para inventariar casos de uso, ordenar evidencias y reforzar la trazabilidad ante supervisores.

Antecedentes de la alianza

La colaboración entre ambas firmas no es nueva. Andersen y 1MillionBot habían sellado en 2025 un acuerdo previo que sentó las bases de esta unión, en un momento en el que el sector legal español empezaba a incorporar de forma más decidida herramientas de inteligencia artificial en sus procesos internos y en el asesoramiento a clientes. Aquella alianza ya apuntaba, según ha recordado la propia compañía, la necesidad de que la innovación tecnológica avanzara de la mano de la seguridad jurídica, un maridaje que ahora se ha materializado en una estructura formal y permanente.

Andersen Iberia, despacho multidisciplinar con sedes en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao, además de Lisboa y Oporto, cuenta con más de 600 profesionales, de los que 130 son socios.

1MillionBot, fundada en 2018 en Alicante, se ha especializado en inteligencia artificial conversacional y agéntica, y ha desarrollado su plataforma Millie junto a la infraestructura AIHUB para el despliegue de agentes de IA, incluidos los de voz en tiempo real, con arquitecturas independientes del proveedor de modelo.

Con esta operación, el despacho jurídico y la tecnológica alicantina no solo han sellado una alianza corporativa, sino que han querido lanzar un mensaje al mercado: en la Europa de 2026, la brecha entre construir un piloto de inteligencia artificial y llevarlo a producción ya no se mide en líneas de código, sino en páginas de normativa.