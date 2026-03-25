Andersen Iberia factura 80 millones en 2025 y apunta a superar los 110 millones tras integrar a PRA

Andersen Iberia ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 80 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 13,3% respecto al año anterior y consolida una trayectoria de expansión ininterrumpida desde 2020, cuando la cifra de negocio era muy inferior.

La firma, dirigida por José Vicente Morote, ha anunciado además que la reciente integración de PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados le permitirá superar los 110 millones de euros de facturación en Iberia antes de que concluya 2026, según ha informado este martes 24 de marzo.

Los resultados confirman un modelo de crecimiento basado en la especialización jurídica, la expansión territorial y la colaboración interna entre áreas de práctica, que ha convertido a Andersen Iberia en uno de los despachos de mayor dinamismo en el mercado legal ibérico.

José Vicente Morote ha subrayado que «los resultados de 2025 confirman la solidez de nuestro proyecto y la fortaleza de un modelo basado en la especialización, la calidad y el trabajo coordinado entre prácticas, industrias y territorios».

Facturación y áreas de práctica

La estructura de negocio presenta un reparto equilibrado entre disciplinas. El área Mercantil lidera con un 25% de la facturación total, seguida de cerca por Fiscal con un 24%. Procesal aporta el 15% y Público el 13%, mientras que Laboral representa el 10% y Cultura el 7%. Inmobiliario y Legaltech completan el cuadro con un 4% y un 2%, respectivamente.

Geográficamente, España concentra el 92% de la actividad. Madrid encabeza la distribución por oficinas con un 46% del total, seguida de Valencia (23%), Sevilla (9%) y Lisboa (8%). Málaga alcanza el 6% y Barcelona el 5%, mientras que Bilbao y Oporto representan el 3% y el 1%.

Uno de los indicadores más reveladores del modelo interno es el cross selling, que ha alcanzado el 30% de la facturación total en 2025, equivalente a 21,45 millones de euros. Esta cifra refleja la capacidad de la firma para movilizar sinergias entre departamentos, con Mercantil y Fiscal como principales impulsores de negocio, seguidos de Público, Procesal e Inmobiliario.

Pedro Raposo (izq.) de PRA y José Vicente Morote (dcha.).

Talento y diversidad

Andersen Iberia ha llegado a 2025 con 544 profesionales en plantilla, de los cuales 108 son socios. El perfil demográfico de la firma es marcadamente juvenil: el 56% de sus profesionales tiene menos de 43 años y la edad media se sitúa en 37. La composición por género es prácticamente paritaria, con un 51% de mujeres y un 49% de hombres.

La firma ha experimentado, además, una transformación notable en su dimensión: desde 2020, ha incrementado su facturación un 255,56%, lo que da cuenta de un crecimiento prolífico que pocos despachos del sector han logrado en ese mismo período.

Entre los hitos más destacados de 2025 figuran la apertura de la oficina de Oporto y la integración de cuatro firmas: Teixeira & Guimarães, especializada en banca y tecnología; Santos de Oliveira & Associados, boutique de derecho penal y procesal; MTA Legal en Málaga; y Ramírez Mora Abogados en Sevilla. Estas incorporaciones han ampliado la plantilla total hasta los 714 profesionales, con 129 socios.

En el plano tecnológico, la firma ha incorporado Legora, una herramienta de inteligencia artificial generativa aplicada al ámbito jurídico, y ha suscrito un acuerdo con One Million Bot para prestar servicios de IA a empresas, instituciones y administraciones públicas. Morote ha destacado que en 2025 han «impulsado la innovación con nuevas herramientas de inteligencia artificial», dentro de una estrategia de transformación digital que la firma considera estructural.

También ha visto la luz la Fundación Andersen, orientada a promover el acceso igualitario a oportunidades educativas. «La Fundación es una muestra de nuestro compromiso con las personas y con las comunidades en las que estamos presentes», ha afirmado Morote.

Andersen lanzó asimismo su área de NewLaw, integrada en el Departamento de Mercantil/M&A, y presentó el German Desk, un servicio especializado para clientes de Alemania, Austria y Suiza que operan en España, así como para empresas españolas con intereses en países germanófonos.

La firma tiene su origen en la red global Andersen, que opera en más de 100 países. En la Península Ibérica, ha seguido una estrategia de crecimiento orgánico e inorgánico que la ha llevado, en apenas cinco años, de ser un proyecto incipiente a consolidarse como un actor de referencia en el mercado legal español y portugués.

Si los números de 2025 ya contaban una historia de ambición sostenida, la integración de PRA promete escribir el capítulo más intenso: superar los 110 millones de euros en un solo ejercicio situaría a Andersen Iberia en una liga en la que muy pocos despachos ibéricos han jugado hasta ahora. La pregunta ya no es si la firma puede crecer, sino hasta dónde está dispuesta a llegar.