La Cátedra Andersen-UPV impulsa el debate sobre regulación e inversión en redes eléctricas

La Cátedra Andersen-UPV de Sostenibilidad y Mercados Regulados ha celebrado este miércoles la jornada El futuro de las redes eléctricas: regulación, inversión y adaptación climática, en el Centro Fundación Bancaja en Valencia. El acto ha reunido a expertos del ámbito jurídico, institucional, académico y empresarial en el que se han analizado algunas de las cuestiones clave como los retos regulatorios del sector eléctrico, además de la falta de seguridad jurídica, las necesidades de inversión en infraestructuras eléctricas, la adaptación de las redes al cambio climático, la digitalización o la innovación.

Carlos Mínguez, socio de Derecho Público y Regulatorio y Codirector de la oficina de Andersen en Valencia, Vicente Sanz, socio de Fiscal, y Silvia del Saz, of counsel de Derecho Público y Regulatorio, son algunos de los expertos del ámbito jurídico que han participado en la jornada.

José E. Capilla, rector magnífico de la Universidad Politécnica de Valencia, ha sido el responsable de abrir el acto. En su discurso ha señalado el «momento de transformación profunda» de las redes eléctricas, «marcado por la necesidad de garantizar seguridad, sostenibilidad y capacidad de adaptación ante un sistema cada vez más complejo, donde la regulación, la inversión y la innovación tecnológica deben avanzar de forma equilibrada».

Por su parte, Virginia Vega, directora de la Cátedra Andersen-UPV de Sostenibilidad y Mercados Regulados, destacó la vocación de esta iniciativa académica como espacio de «análisis riguroso» y «diálogo» entre el mundo jurídico, académico y empresarial para generar conocimiento útil y favorecer la inversión en sectores regulados

La primera mesa de debate, moderada por Manuel J. Domingo Zaballos, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, abordó los desafíos regulatorios y la falta de certeza jurídica para la electrificación. En ella intervino Carlos Mínguez, quien defendió que las redes eléctricas se han convertido en «infraestructuras estratégicas» que requieren una regulación adecuada y un marco retributivo atractivo para la inversión.

Junto a Mínguez han participado Silvia del Saz, catedrática de Derecho Administrativo de la UNED y Of Counsel de Andersen; Ignacio de la Cueva Aleu, magistrado de la Audiencia Nacional; y Marina Serrano, presidenta de la Asociación Española de Empresas Eléctricas, que alertó de la elevada «saturación» de la red de distribución y de la urgencia de incentivar nuevas inversiones

Vicente Sanz, socio de Fiscal de Andersen, ha sido el responsable del moderar el debate de la segunda mesa, sobre Redes eléctricas ante el cambio climático y la digitalización: resiliencia, innovación y estabilidad técnica. «La inversión necesaria en redes eléctricas requiere de mecanismos fiscales y financieros coherentes con los objetivos de descarbonización», ha dicho Sanz.

Eva Mancera, consejera delegada de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes (Iberdrola), señaló la falta de competitividad del actual modelo retributivo español y destacó el valor de la digitalización para garantizar la resiliencia del sistema. También intervinieron Manuel Argüelles, director general de Energía de la Generalitat Valenciana; Manuel Alcázar, profesor titular y subdirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UPV; y Vicente Luis Fuster, profesor titular de la UPV y secretario del Instituto de Tecnología Eléctrica, quienes coincidieron en la necesidad de una planificación a largo plazo y de seguir invirtiendo en innovación para asegurar la autonomía y la seguridad energética del país

