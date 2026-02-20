‘Sonar para Sanar’: Juaneda Hospitales lleva la música a sus centros en Mallorca

La música ha sonado este viernes en distintos espacios de Clínica Juaneda y Juaneda Hospital Miramar gracias a Sonar para Sanar, un proyecto piloto con el que Juaneda Hospitales refuerza su compromiso con la humanización bajo su lema Curar empieza en cuidar.

Esta iniciativa se ha desarrollado en colaboración con el cuarteto de cuerda Mallorca Me Suena, cuyos integrantes, de forma totalmente altruista, han desarrollado tres microconciertos en directo, concebidos como espacios de acompañamiento emocional y de bienestar, dirigidos tanto a pacientes y familiares como a los propios profesionales sanitarios, según ha informado Juaneda Hospitales en un comunicado.

Numerosos estudios avalan los beneficios de la música en directo en entornos hospitalarios. Considerada una medicina invisible, contribuye a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y favorecer la recuperación, al tiempo que genera un entorno más amable y motivador para todos aquellos que trabajan en él.

Los dos primeros conciertos se han celebrado en los halls de ambos hospitales -a las 11:00 en Clínica Juaneda y a las 12:00 en Juaneda Hospital Miramar- a cargo de Nina Heidenreich y Ariadna Ferrer (violines), Hanga Fehér (viola) y Llorenç Rosal (violonchelo), músicos de la Orquestra Simfònica de Baleares e integrantes de Mallorca Me Suena.

La tercera actuación se ha trasladado a espacios asistenciales para acercar la experiencia a pacientes que no pueden desplazarse, como es el caso de los oncológicos. Juaneda Hospitales estudia extender esta propuesta a otras áreas, incluidas las Unidades de Cuidados Intensivos y a otros hospitales del grupo.

«El público -pacientes, acompañantes y profesionales- ha acogido con sorpresa estos momentos musicales, que transforman los centros sanitarios en espacios más amigables, mejorando el confort y estimulando la imaginación lo que permite reducir el dolor y disminuir el miedo durante el ingreso», ha asegurado Francisco Marí, gerente de Clínica Juaneda.

Por su parte, Catalina Servera, gerente de Juaneda Hospital Miramar, ha destacado que «iniciativas como ésta aportan energía positiva en momentos delicados y forman parte de un proceso continuo para hacer nuestros hospitales más humanos y cercanos».

Desde Mallorca Me Suena, la violinista Nina Heidenreich ha subrayado que «la música llega donde a veces no alcanzan las palabras. Estos conciertos gratuitos en hospitales y centros sociales buscan ofrecer consuelo y alegría a quienes no pueden asistir a auditorios, creando un vínculo íntimo y muy especial con los pacientes».

El origen de Sonar para Sanar se remonta a un gesto espontáneo que dejó huella: el violinista Chris Clad (@sailing.violin), tras ser intervenido en Juaneda Hospital Ciutadella el pasado verano, ofreció un breve concierto, improvisado desde su habitación, como muestra de agradecimiento al equipo sanitario. Aquella experiencia evidenció el poder transformador de la música en el entorno hospitalario.

Con este programa piloto, Juaneda Hospitales avanza en su filosofía humanista del cuidado de la salud, incorporando la música como parte de su modelo de atención integral.