Salud suspende 20.046 citas por la huelga de médicos en Baleares, más de la mitad consultas hospitalarias

El Servicio de Salud de Baleares ha suspendido 20.046 actuaciones esta semana por la huelga del personal médico contra la reforma del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud propuesta por el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez.

A partir del lunes los paros tendrán un carácter intermitente, con una semana de paro al mes en una primera fase que se extenderá hasta junio: del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 1 de mayo, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.

La primera semana de huelga de los médicos ha finalizado hoy con una concentración frente a la Delegación de Gobierno de Baleares, en la que se han reunido unos 200 sanitarios.

En la protesta, organizada por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal), los manifestantes han cantado consignas en las que se acusaba a la ministra de «traidora» y «abusadora» o se ha reivindicado que «sin médicos, no hay sanidad».

Por otra parte, los facultativos han mostrado pancartas en las que se podía leer que a «hora trabajada, hora cotizada», se ha criticado que se les da «formación de élite» pero tienen «condiciones de esclavo» y se ha alertado que con «médicos agotados», los pacientes están «en peligro».

Posteriormente ha informado la Conselleria en un comunicado que el Servicio de Salud reprogramará las actividades canceladas para minimizar el impacto negativo sobre los usuarios.

Concretamente, los paros han provocado la suspensión de 435 intervenciones quirúrgicas, 11.281 consultas hospitalarias, pruebas radiológicas o pruebas diagnósticas y 8.330 consultas en la atención primaria.

Por islas, en Mallorca se han cancelado 278 intervenciones quirúrgicas; 9.272 consultas hospitalarias, pruebas diagnósticas y radiológicas; y 6.354 consultas de Atención Primaria. En Menorca se han suspendido 53 intervenciones, 899 consultas hospitalarias o pruebas y 515 consultas de Atención Primaria; mientras que en Ibiza lo han hecho 104 operaciones, 1.154 consultas o pruebas y 1.461 consultas de Atención Primaria.

La Conselleria ha señalado que la reprogramación de las actividades supondrá un ligero incremento en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, consultas y pruebas diagnósticas.

Precisamente, la consellera de Salud, Manuela García, ha señalado este viernes que el Servicio de Salud irá reprogramando las consultas, pruebas y operaciones suspendidas esta semana, intentando que sea en «el menor tiempo posible».