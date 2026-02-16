La huelga de médicos arranca en Baleares con una previsión de seguimiento del 85%

La huelga de médicos se ha iniciado este lunes en Baleares con una previsión de seguimiento de entre el 75 y el 85%, según ha afirmado el presidente del Sindicato Médico de Baleares y de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Miguel Lázaro.

A las puertas del Hospital Universitario de Son Espases, centro de referencia en las Islas, la primera de las semanas de huelga ha arrancado con una protesta de los profesionales. Allí Lázaro ha destacado el compromiso de la profesión y el rechazo unánime al nuevo Estatuto Marco.

«Lo que pedimos es razonable y está claro que ha despertado algo que nos ha unido a los médicos. El colectivo médico está más unido. Están todos los colegios de médicos, están los mires y los estudiantes, están todas las decanos de las facultades de medicina, están las sociedades científicas. No hay ninguna organización médica sindical y no sindical que no esté en contra de este estatuto», ha manifestado

Los sindicatos médicos exigen un texto propio para el colectivo médico y facultativo que reconozca «las especiales condiciones de formación, desempeño y responsabilidad» de estos profesionales.

Miguel Lázaro ha vuelto a pedir disculpas a los pacientes que puedan verse afectados por los paros y les ha pedido que confíen en ellos. «Tienen que confiar en nosotros. Les recuerdo que estuvimos ahí en la pandemia. Sabemos lo que hacemos. Esto también lo hacemos por ellos», ha añadido.

El presidente de Simebal ha recordado que lo peor que le puede pasar a un paciente es ser tratado por un médico agotado y cansado, después de una sobrecarga asistencial importante y guardias maratonianas. «Un médico cuando está quemado y está agotado deshumaniza el contacto con los pacientes», ha apuntado.

Para Lázaro, un estatuto marco como el que reclaman, además de justo por su singularidad, es la mejor forma de atraer médicos, de que los médicos no se vayan a Europa, de que los médicos regresen y de que los médicos no se vayan de la pública a la privada. Según el presidente de Simebal, «se está desmantelando la sanidad pública».

Miguel Lázaro ha reclamado un regreso a las negociaciones que, a su juicio, rompió la ministra de Sanidad, Mónica García.

Durante los días de huelga, los hospitales de las islas realizarán concentraciones alternativas diarias a las 8.30 horas en apoyo a los médicos y facultativos que deberán cumplir los servicios mínimos.

Los profesionales médicos y facultativos de toda España están llamados a la huelga esta semana para mostrar su rechazo al Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad, que cuenta con el visto bueno de varios sindicatos para su aprobación, y exigir un texto propio para el colectivo, que reconozca sus particularidades y responsabilidad laboral.

Los paros están previstos entre este lunes y el viernes, según anunció el Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA).

Se trata de la primera actuación coordinada de estas organizaciones, que llevan tiempo expresando su malestar por la dirección que estaba tomando el Estatuto Marco, la norma que regula las condiciones laborales de los profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS), que han estado negociando durante los últimos tres años el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación.