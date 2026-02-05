Alertan del «colapso» en las urgencias de Son Espases en Palma: 70 pacientes esperan cama

El sindicato de enfermería Satse ha alertado del «colapso» en las urgencias del Hospital Universitario de Son Espases debido a la falta de camas y a la mala gestión de las mismas.

La delegada del sindicato en el centro hospitalario, Erlina Vijande, son unos 70 los pacientes que se encuentran en urgencias pendientes de pasar a planta y, mientras tanto, esperan en diferentes zonas habilitadas «sobre la marcha».

«Llevamos tres días en los que el colapso aumenta. Hay gente que lleva desde día 30 de enero pendiente pasar subir a planta», ha afirmado.

A lo largo de la jornada del miércoles, ha apuntado Vijande, se llegaron a derivar ambulancias hasta el Hospital de Son Llàtzer dado que presenta una mejor situación. Este nuevo «colapso», ha señalado la sindicalista, se debe no solo a la falta de camas sino a la «mala gestión» de las mismas.

«Pedimos una buena gestión de las camas y que se solucionen los problemas, porque llevamos años con una alta sobrecarga de trabajo, improvisando sobre la marcha y haciendo jornadas extenuantes», ha sentenciado.

El origen del colapso

Fuentes de Son Espases han confirmado que hay alrededor de 70 pacientes pendientes de una cama. El origen de esta saturación del sistema no son la gripe o las infecciones respiratorias propias de estas épocas del año, sino una elevada concentración de pacientes crónicos.

Estos, han explicado, sufren patologías complejas que requieren que pasen más tiempo ingresados en el centro hospitalario, dificultando el acceso a los nuevos pacientes.

Aunque es una problemática que no se puede arreglar de un día para otro, Son Espases está haciendo una revisión de los pacientes con la intención de aligerar la presión y disponer camas para dar respuesta a los enfermos que requieran de ingreso.

El hospital está valorando la posibilidad de que algunos de ellos puedan estar hospitalizados a domicilio, recibiendo la visita de los médicos en casa, o derivarlos a centros como Sant Joan de Déu, la Cruz Roja o el Hospital General.

También se está valorando si retornar a aquellos pacientes que fueron derivados desde hospitales como los de Inca y Manacor y que su estado haya mejorado lo suficiente. Además, se están reprogramando cirugías.