Se desvela lo que le dijo Vinicius a Simeone en el derbi: «Me iban a vender…»

Ya se sabe lo que le dijo Vinicius a Simeone cuando fue sustituido en el derbi disputado el pasado domingo que se saldó con victoria del Real Madrid ante el Atlético. El jugador brasileño le recordó a Simeone sus palabras en la pasada Supercopa cuando le dijo desde la banda que Florentino le iba a vender. Después de hacer dos goles ante el cuadro rojiblanco, el brasileño le recordó con toda la ironía posible estas palabras del entrenador argentino.

Vinicius ajustó cuentas con Diego Pablo Simeone en el Real Madrid-Atlético del pasado domingo disputado en el Santiago Bernabéu. El jugador brasileño sacó su mejor versión en un partido que decidió el ‘7’ haciendo el gol del empate de penalti y el posterior 3-2 con un golazo de bandera que fue la sentencia para un Atlético que no pudo parar los ataques de la estrella madridista que ha recuperado su mejor versión.

Tras el festival de goles y juego, Arbeloa decidió retirar del campo a Vinicius a pocos minutos para el final y ahí llegó el encuentro con Simeone que se ha hecho viral. Durante el partido se pudo ver cómo el brasileño miraba al entrenador argentino y este se quejaba al árbitro y 24 horas más tarde, ya tenemos lo que le dijo el brasileño al técnico cuando encaraba el banquillo del Real Madrid.

Lo que le dijo Vinicius a Simeone

«Me iban a vender, me iban a vender…». Esto le dijo Vinicius a Simeone, según han captado las cámaras de Movistar. El brasileño fue repitiendo esto mientras se reía camino del banquillo del Real Madrid. Esta fue la respuesta del jugador del Real Madrid al técnico, que en la Supercopa de Europa le recordó en varias ocasiones que «Florentino te va a vender». Posteriormente, también es cierto que el argentino pidió perdón al futbolista y al presidente en rueda de prensa.

«Me iban a vender… 😅» Vinicius y Simeone. #ElDíaDespués pic.twitter.com/n9BSDTgUCl — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) March 23, 2026

Ya después del partido, Vinicius Júnior habló ante los micrófonos de Real Madrid TV y quiso dedicar sus dos goles a Florentino Pérez. «Estoy muy contento porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos. Y cuando llega este momento de la temporada… no sé qué pasa conmigo, que siempre mejoro. Siempre marco y doy asistencias. El presidente siempre me dice que tengo que marcar dos goles y hoy he marcado dos; van para él», dijo después de ser decisivo con dos goles en el derbi de la Liga EA Sports.